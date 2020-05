In articol:

Cercetătorii olandezi de la Groningen University Medical Center au declarat că noul coronavirus utilizează, cel mai probabil, două tipuri de celule specifice din interiorul nasului , pentru a intra în corpul uman, atunci când infecția are loc asffel.

Totuși, medicii olandezi au descoperit că celulele mucusului și cilii celulari din nas conțin o mare parte din ARN-ul mesager pe care virusul îl folosește în mod normal pentru a se răspândi în organism.Potrivit gandul.ro, materialul ereditar stimulează producerea de proteine specifice pe care le folosește și coronavirusul pentru a ataca celulele umane.

„Este pentru prima dată când aceste celule specifice din nas sunt asociate cu virusul care provoacă Covid-19”, a explicat biologul Martijn Nawijn și specialistul pulmonar Maarten van den Berge.

COVID-19, in Romania, inca din 2019. Adrian Streinu-Cercel, anunt important

Adrian Streinu-Cercel crede ca noul coronavirus a aparut in Romania inca de anul trecut.

Managerul Institutului Matei Bals din Capitala este de parere ca va urma si al doilea varf al pandemiei la noi in tara. Streinu-Cercel a declarat ca in continuare trebuie respectate anumite reguli de igiena si distantare sociala.

Au fost infectari cu coronavirus in Romania in 2019? Renumitul medic crede ca da.

"Cu siguranță am avut și noi, că nu suntem pe altă planetă. Când vorbim despre circulația unui nou virus, și dacă vă uitați ce s-a întâmplat în pandemia din 2009, practic atunci noi am plecat cu circulația virusului din 2008, decembrie, și am ajuns ca în august, să avem infecții cu acel virus gripal", a declarat Adrian Streinu-Cercel.