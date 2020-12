CRBL, decizie șoc după ce s-a mutat în Spania: ”Nu mai vreau viața aia, nu mai vreau muzica aia”

In articol:

La mai bine de trei luni de când a părăsit România, CRBL pare total schimbat. CRBL și soția lui au închiriat o casă în apropiere de Valencia, în Benicassim, iar noua locuință este în apropiere de plajă.

”Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat. Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine”, a povestit CRBL într-un interviu, la scurt timp după plecarea sa în Spania. (VEZI ce spune CRBL despre mutarea in Spania si despre scoala fiicei sale)

De altfel, în noua casă, CRBL și-a amenajat și un studio de înregistrări pentru muzica pe care o compune acum.

CRBL si-a schimbat stilul de muzica si face concerte pe Instagram

Ceea ce șochează pe mulți nu este neapărat decizia de a se muta în Spania, ci faptul că CRBL pare complet transformat. Spune că a terminat cu stilul muzical care l-a consacrat și vrea cu totul altceva. (VEZI si cearta uriasa dintre CRBL si Oase)

”Nu mai vreau viața aia, nu mai vreau muzica aia. Am altceva în cap, altă muzică. Am fost acolo, m-am săturat! Ascultați-mi piesele lansate anul acesta”, le-a spus CRBL fanilor săi, recent, într-un live pe Instagram.

CRBL a primit propuneri să cânte cu maneliști

Și cum moda anului 2020 în rândul artiștilor a fost colaborarea cu maneliști, nici CRBL nu a scăpat de astfel de propuneri. Fanii lui l-au întrebat dacă s-a gândit să-și ”reanime muzica” și să facă o melodie cu un manelist.

Răspunsul lui CRBL a fost categoric, artistul a spus că nu are de gând să colaboreze cu nimeni. ”Ar fi foarte ușor, îi cunosc pe toți (n.red. artiștii), am și reursele financiare, mâine din două degete fac piesa cu cine vreți voi, de la Jador, Costi, Smiley, Andra”, a spus CRBL din casa lui din Spania.