CRBL revine în România, după ce a locuit în Spania o perioadă! Motivul pentru care artistul a hotărât să se întoarcă acasă: „Am făcut demersurile”

CRBL se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar în urmă cu ceva timp, acesta a dat o veste care i-a luat prin surprindere pe fani, mai precis că renunță la România, pentru a se muta în Spania, alături de familia sa.

Ei bine, însă, recent, CRBL a venit cu o veste bună pentru admiratorii săi, transmițându-le că a luat o nouă decizie în privința mutării sale, așa că va reveni în România, explicând și motivul pentru care a hotărât acest lucru.

„Din septembrie suntem din nou în țară”

CRBL le-a făcut o surpriză de proporții fanilor săi, mai precis, acesta le-a transmis că va reveni în România, după ce a locuit o perioadă peste hotare, în Spania.

Artistul a explicat că a vorbit cu familia sa privind acest aspect, așa că a hotărât să se reîntoarcă pe plaiurile mioritice, dat fiind faptul că vrea să facă muzică în continuare, în țara sa, dar are și câteva proiecte în care se va implica. Mai mult decât atât, CRBL a anunțat că din septembrie se va muta, din nou, în România.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat.”, a declarat CRBL, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Cât despre fiica sa, CRBL a spus că micuța a susținut niște teste, pentru a putea să se reîntoarcă la școala unde a învățat, înainte de plecarea în Spania.

„Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală.”, a mai spus artistul.

