Crimă la Botoșani. O femeie și-a ucis cu sânge rece fratele imobilizat la pat. Polițiștii au rămas îngroziți de ce au găsit la fața locului

Tragedie la Botoșani. O femeie, în vârstă de 32 de ani, și-a ucis cu sânge rece fratele imobilizat la pat, joi seara. Nenorocirea a zguduit întreaga comunitate, care a rămas șocată să audă ce s-a întâmplat. Femeia de 32 de ani și-a ucis în bătaie fratele mai mare cu 11 ani, în urma unui atac de violență greu de descris.

Bărbatul nu s-a putut apăra pentru că era imobilizat la pat, din cauza unei probleme de sănătate.

Crima a avut loc în localitatea Guranda, comuna Durneşti, iar alarma a fost dată de mama celor doi, în vârstă de 72 de ani. Femeia s-a speriat îngrozitor atunci când și-a văzut fiica că a tăbărât asupra fratelui și a fugit la un bar, aflat la doar câteva sute de metri distanţă de casă, pentru a cere ajutor. Bătrâna i-a spus proprietarului localului, poliţist de frontieră, despre agresiune, iar acesta a sunat imediat la 112.

La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție, care au rămas șocate de scenele macabre ce aveau loc în casa respectivă. Polițiștii au rămas îngroziți atunci când au vîzut că femeia încă îl love ape fratele ei, care era întins pe pat, într-o baltă de sânge.

Deși era complet desfigurat, sora lui continua să-l lovească.

Polițiștii au imobilizat-o imediat pe agresoare și au scos-o din încăpere. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbatul de 43 de ani. „ Pacientul era în stop cardio respirator, cu un important şoc hemoragic. Prezenta multiple traumatisme la nivelul capului şi feţei, incompatibile cu viaţa. A fost declarat decesul”, a transmis un asistent din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani, notează Monitorul de Botoșani.

Crimă la Botoșani [Sursa foto: Monitorul de Botoșani]

Oamenii legii au demarat o anchetă

Între timp, la fața locului a venit și mama celor doi, care a avut o cădere nervoasă și pe care oamenii legii au imobilizat-o. Agresoara l-a lovit pe fratele ei cu tot ce a apucat: un topor, o bărdiţă, o scândură, un băț, dar şi o pereche de papuci. „ L-a lovit cu aproape tot ce a avut la îndemână. Cu o violenţă ieşită din comun”, a spus unul dintre poliţiştii aflaţi la faţa locului, scrie sursa citată.

Bărbatul de 43 de ani se afla de un an la pat. Acesta fusese eliberat din penitenciar, după ce a executat o pedeapsă de câțiva ani. Cei doi mai aveau alte două surori, în alte zone ale țării. Vecinii au spus pentru presa locală că familia era disfuncțională și că certurile erau la ordinea zilei. „Mama lor a greşit foarte mult. În ultimul timp a cam luat-o pe băutură, cred că nu le-o fi dat mâncare şi de aici or fi început certurile. El era foarte bolnav, era slab de vai de capul lui. Eu am fost şi i-am dus şi mâncare. Ei se certau destul de des. Ce or fi făcut nu ştiu”, a spus unul dintre vecini.

Procurorul care se ocupă de anchetă a decis ca femeia de 32 de ani, care apre în evidențe și cu probleme psihice, să fie dusă la Secția de Psihiatrie, unde să fie evaluată și internată.