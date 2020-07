In articol:

Ion Pârcălab, în vârstă de 78 de ani, a jucat de 38 de ori pentru echipa naţională şi a câştigat patru titluri naţionale, fiind şi jucătorul anului 1965 în ţară. Tot el este cel care a înfundat puşcăria pentru o crimă comisă în anii 80.

Ion Pârcălab a făcut doi ani dintr-o condamnare de 3 pentru lovituri cauzatoare de moarte, confirmă Poliția Română.

Ion Pârcălab are 38 de selecții la națională și 5 goluri. A jucat timp de 9 sezoane la Dinamo, între 1961 și 1970, unde a marcat 53 de goluri în 194 de sezoane. Are 4 titluri și două Cupe ale României în alb-roșu.

El s-a făcut antrenor după finalul carierei de jucător, iar la începutul anilor '80 a ajuns să activeze la Progresul Pucioasa, în Divizia C.

„I-a băgat o coadă de mătură pe gât, care l-a omorât pe loc”

Vasile Neagu, un dinamovist înfocat, a povestit pentru Adevărul.ro cum a avut loc odioasa crimă.

„A vrut să aibă o echipă tânără şi l-a luat pe portarul Stancu de la Târgovişte. După un meci din campionatul Diviziei C, jucat acasă, a avut loc o masă, cum se obişnuia, la un motel din Pucioasa. Sărbătoreau victoria. Pe fondul unor discuţii mai aprinse şi sub influenţa băuturilor alcoolice s-a luat la harţă cu Stancu. La mijloc a fost o chelneriţă. Cei doi au mers la toaletă ca să tranşeze disputa bărbăteşte şi acolo Pârcălab l-a omorât pe Stancu. Probabil că portarul a fost mai beat decât Pârcălab şi nu a putut să se apere. Am înţeles că i-a băgat o coadă de mătură pe gât, care l-a omorât pe loc. La vremea aceea a fost arestat şi dus la Miliţia Judeţeană de la Târgovişte”, a explicat acesta.

Vasile Neagu spune că evenimentul a scuturat din temelii lumea fotbalului românesc.

„Detaliile sunt şocante, a fost un caz…Ce, numai eu ştiu? Toată lumea fotbalistică de la vremea respectivă, de-aci din judeţ, ştia. Mai ales că era vorba de Ion Pârcălab”, spune el.

Infracţiunea a fost confirmată pentru sursa citată de IPJ Dâmboviţa.

„Cetăţeanul Pârcălab Ion fost condamnat la trei ani de închisoare pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, din care a executat doar doi, între anii 1982 şi 1984”, declara, pentru Adevărul.ro, comisarul Mihaela Savu.