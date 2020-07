Cristi Borcea, declarații în exclusivitate despre cele trei soții

In articol:

Cristi Borcea, fostul acționar și președinte al clubului Dinamo București, a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Teo Show, despre relația cu fostele soții și cei nouă copii pe care îi are cu patru femei. Afaceristul a vorbit și despre perioada din închisoare. În momentul de față, Cristi Borcea își ocupă timpul cu familia și afacerile de care se oucpă.

„Sunt foarte mândru, am copii care învață foarte bine. Toți cei nouă copii ai mei se iubesc și se înțeleg. Din cauza acestei pandemii nu pot să-i văd pe toți (...) Valentina este o femeie deosebită, caldă, iubitoare, se înțeleg foarte bine. Fostele soții și Valentina se înțeleg foarte bine. Este o femeie extraordinară și înțelegătoare”, a declarat Cristi Borcea.

Întrebat despre relația actuală dintre fostele sale soții, Cristi Borcea a declarat că este în totalitate meritul său. Fostele sale soții se înțeleg foarte bine și au multe subiecte în comun.

„Au interese comune, sunt copiii la mijloc, pentru binele copiilor trebuie să se înțeleagă. Le este bine și lor și copiilor. Eu sunt principalul merit, dacă n-aș fi eu, atunci nu s-ar înțelege, nu s-ar cunoaște”, a adăugat Cristi Borcea.

Cristi Borcea, cel mai mare regret din primele două căsnicii

Fostul acționar de la Dinamo a declarat că, pe lângă faptul că nu a putut duce Dinamo în Champions League, regretă că nu s-a împlicat mai mult în relația cu familia, în primele două căsnicii.

„În cele două căsnicii n-am pus pe primul loc familia, ci fotbalul. Am avut și de suferit, operație pe cord, pușcărie cinci ani, n-a fost ușor. Valentina mi-a dat echilibru și am început să pun familia pe primul plan”, a mărturisit Cristi Borcea.

Citeste si: Cristi Borcea, dependent de pastile! Decizie șocantă pentru a scăpa de acest viciu: „Cu cât trecea timpul, cu atât mărea doza”

Citeste si: Am aflat ce face acum Alina Vidican la Miami! Fosta soție a lui Borcea este în culmea fericirii

Citeste si: Povestea incredibilă a cuplului Cristi Borcea - Valentina Pelinel! Cum a convins-o să îi devină soție

Cum l-a Cucerit Valentina pe Cristi Borcea: „A fost dragoste la prima vedere”

Afaceristul a mărturisit ce l-a făcut să se îndrăgostească nebunește de Valentina: „Este o femeie foarte caldă, calmă, a fost dragoste la prima vedere. N-aș schimba nimic, este exact cum mi-am dorit. Sunt situații în viață când îți găsești jumătatea și când, eu am găsit-o, chiar dacă mai târziu”.

El susține că își mai dorește copii, dar decizia este în totalitate a Valentinei: „Dacă Valentina își mai dorește, atunci da. Este ceva extraordinar, este o satosfacție, dar în același timp și o dorință foarte mare de a-i crește, e o responsabilitate”.

În presă s-a vehiculat faptul că afaceristul și-ar fi pus fostele soții să semneze un document de confidentialitate. Acesta a negat vehement acuzațiile aduse: „Prostii, nu le-am pus niciodată. Este un respect extrem de mare între ele. Eu și fostele mele soții ne ajutăm reciproc”.

Cristi Borcea, mărturisiri despre viața din pușcărie: „200 de oameni făceam duș”

Cristi Borcea a vorbti și despre ceea ce pare a fi cel mai greu moment din viața lui: timpul petrecut în pușcărie. Afaceristul a făcut mărturii șocante.

„Eu am prins când era o dată pe săptămână apă caldă. 200 de oameni făceam dus, într-o oră. A fost șocul foarte mare, mai ales că eu am făcut și armata. Foarte important, Valentina a zis că n-o interesează și stă după mine oricât. Când ești acolo, peroana iubită să renunțe la tot....Ea putea face orice, dar a fost un lucru decisiv pentru mine. Acolo am dat cu mopul, am spălat vase, am spălat camere și nu doar la mine în cameră, ci și în celulele altor deținuți. Valentina arămas surprinsă când am ajuns acasă”, a dezvăluit Cristi Borcea, într-un interviu pentru Teo Show. (Citeste si: Valentina Pelinel și Cristi Borcea, gest impresionant pentru victimele pandemiei: „Toți suntem egali”)