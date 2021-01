Cristi Borcea, despre intervențiile estetice de la față ”La 35 de ani am început cu puțin botox” VIDEO

In articol:

Invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Cristi Borcea a spus adevărul despre intervențiile sale de la nivelul feței.

De altfel, recunoscut pentru cuceririle sale, Cristi Borcea este la 51 de ani un bărbat care arată bine, totdeauna elegant. ”Sunteți un bărbat frumos?”, l-a întrebat Denise Rifai pe afaceristul care a fost căsătorit de trei ori și care are 9 copii cu patru femei.

Cristi Borcea, despre interventiile estetice[Sursa foto: Kanal D]

Cristi Borcea a recunoscut intervențiile de înfrumusețare

”Am câte puțin așa din fiecare, dar dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani... Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima lui soție), în Dorobanți, practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a spus Cristi Borcea despre intervențiile sale estetice, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

De altfel, în urmă cu ceva timp, specialiștii care l-au analizat pe Cristi Borcea au ajuns la concluzia că fostul finanțator de la Dinamo are mai multe intervenții. Mai exact, surse medicale susțin că afaceristul de 51 de ani şi-a operat pungile de sub ochi (blefaroplastie), şi-a pus botox pentru ridurile de expresie de la nivelul frunţii, în colţul ochilor

şi între sprâncene. În plus, el mai are liposucţie la nivelul guşei, zona de sub bărbie, numeroase tratamente de rejuvenare (reîntinerire), de îngrijire a pielii, cu radiofrecvenţă, posibil şi mezoterapie şi tratamente cu laser.