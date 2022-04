"Cristi mai vrea copii!" Valentina Pelinel a făcut anunțul! Se pregătesc vedeta și soțul ei să devină din nou părinți?

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Au împreună două fetițe și un băiețel, însă se pare că afaceristul nu exclude posibilitatea de a deveni tată din nou.

Frumoasa blondină a declarat recent că soțul ei și-ar mai dori copii, chiar dacă acest lucru implică o responsabilitate în plus.

Valentina Pelinel: "Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori!"

Viața Valentinei Pelinel s-a schimbat radical de când a devenit mamă. Vedeta a mărturisit că în ultima perioadă și-a dedicat majoritatea timpului celor mici, chiar dacă a apelat la ajutorul bonelor, pentru a putea face față responsabilităților. Totuși, blondina spune că soțul ei nu ar exclude posibilitatea de a deveni din nou tată, în ciuda faptului că afaceristul are deja nouă copii: "Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de...și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

Nu m-am gândit niciodată! Dar atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori! Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsanbilitate." , a declarat Valentina Pelinel, pentru click.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, alături de cei trei copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

"Una dinte fetițe e mai năzdrăvană"

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună trei copii, două gemene și un băiețel. Deși Milan este fratele mai mare, se pare că nu el face și cele mai multe boacăne.

Rania, una dintre fetițe, ar fi câștigat cu succes titlul de "năzdravana" familiei: "Milan e foarte liniștit și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață.", a adăugat Valentina Pelinel, pentru sursa amintită.