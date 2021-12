Valentina Pelinel trage linie! Anunțul făcut lângă Cristi Borcea: „Cu suișuri și coborâșuri, ca totul în viață!

In articol:

A fost un an plin pentru Valentina Pelinel, care a trecut prin foarte multe în 2021. Ca în cazul tuturor, pandemia de coronavirus a afectat-o și pe ea, mai ales pe plan profesional. Aceasta, alături de soțul ei, Cristi Borcea, au câteva afaceri împreună, pe care le-au gestionat eroic în această perioadă plină de incertitudini.

De asemenea, în ceea ce privește sănătate, Valentina Pelinel s-a confruntat cu ceva obstacole, aceasta fiind nevoită să ajungă chiar la bisturiu. A suferit o intervenție chirugicală, iar acum urmează un lung proces de recuperare.

Pe rețelele de socializare, blondina este extrem de activă și mereu în contact cu fanii ei. În urmă cu doar câteva momente, aceasta a făcut retrospectiva anului care va trece ăn doar câteva săptămâni. De asemenea, astăzi este o zi specială pentru Valentina Pelinel care împlinește 41 de ani și este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit viața!

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

„2021 a fost un an plin de provocari pentru mine, un an in care am iesit din zona de confort mai des ca oricand. Cu suisuri si coborasuri, ca totul in viata. Iar la finalul acestui an, in ziua in care implinesc 41 de ani, inteleg si simt cu adevarat ce inseamna sa fii recunoscator. Pentru viata mea, pentru sanatatea mea, pentru familia si prietenii mei, pentru fiecare dimineata in care avem o noua sansa. O sansa sa facem lucrurile bine, corect, intelept, dar si cu mult entuziasm. Pentru ca timpul nu curge decat intr-o singura directie, iar viata este facuta pentru a fi traita mai mult si gandita mai putin. Va doresc tuturor o zi plina de iubire si recunostinta”, a scris Valentina Pelinel pe rețelele de socializare în urmă cu puțin timp.

Valentina Pelinel a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă

Soția lui Cristi Borcea a trecut printr-o operație de ligament încrucișat, după un eveniment nefericit de acum mai bine de opt ani. De atunci, soția lui Borcea se tot aștepta să treacă prin această intervenție, ținând cont că este o persoană foarte activă, face mult sport și a fost și însărcinată de două ori.

Valentina Pelinel [Sursa foto: Wowbiz.ro]

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persană sedentară. Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a declarat Valentina Pelinel, după operație.