Cristian Comănici nu mai este singur! Fostul concurent de la Puterea Dragostei și-a scos iubita la întâlnire

Cristian Comănici a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți din sezonul trei al competiției Puterea Dragostei. Deși a avut o relație de scurtă durată cu Mariana, cei doi nu au rămas împreună, iar fiecare și-a văzut de viața lui. Fratele Biancăi Comănici a părăsit emisiunea, cu ceva timp înainte de marea finală a sezonului, iar de atunci nu a mai dat vreun semn că ar avea o

relație cu cineva. Prezentatorul emisiunii online ”Nu te supăra, frate” a avut parte de o întâlnire de vis, la un restaurant de lux din Capitală, alături de o tânără misterioasă.

Cristian Comănici a postat, pe contul lui de Instagram, o fotografie cu noua lui parteneră, fără să dezvăluie cine este aceasta. Cel mai probabil, tânărul dorește ca viața lui privată să rămână așa, iar relația lui să stea departe de ochii curioșilor. Totuși, susținătorii lui abia așteaptă ca fostul concurent de la Puterea Dragoste să dezvăluie cine este femeia misterioasă.

Cristian Comănici [Sursa foto: Instagram]

De ce nu mai ține Cristian Comănici legătura cu Mariana de la Puterea Dragostei

Cristian a recunoscut că la început, cât timp a stat în Turcia, a avut sentimente puternice față de moldoveancă, pentru că petrecea mult timp cu ea și deja devenise și obișnuință. ”Intr-adevar, am avut sentimente puternice, iar asta s-a intamplat cand eram in Turcia. Eram in fiecare zi aproape cu ea, in aceeasi casa, s-a transformat la un moment dat intr-o obisnuinta si era si omul care m-a ajutat, probabil, sa trec peste zilele mai urate.

Cred ca mai mult mi-am facut-o eu asa pe Mariana in capul meu, perfecta. Mi-am dorit lucrul asta. Ea nu este deloc asa cum o vedeam eu atunci in Turcia, este cu totul altceva. In ochii mei era o femeie matura si serioasa, care ar face orice pentru a-i ajuta pe cei apropiati, care indiferent de situatie ar lupta..in ochii mei era intruchiparea perfectiunii. Ma refer strict la caracter”, a povestit Cristian Comănici, acum ceva timp.

Cristian Comănici [Sursa foto: Instagram]