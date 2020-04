Peste 12.000 de antreprenori s-au înregistrat pentru a primi informații, a afla soluții și pași de urmat, la webinarul „Transformă-ți afacerea și scoate-o din criză”,

O inspirație ca antreprenor și investitor nu doar la emisiunea „Imperiul Leilor”, ci și în viața reală, antreprenorul și business mentorul

Cristian Onețiu: „Se preconizează că fiecare lună de pandemie activă înseamnă 9 luni de recuperare economică”

Cristian Onețiu acționează în această perioadă ca. El a creatcu programul de informare și restructurare a mediului afacerilor- „pornind de la realitatea că „suntem cu toții în această criză, vulnerabili, expuși… dar împreună” prin care își dorește ca, alături de alți antreprenori români din platformasă ajute cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică.

Potrivit unui sondaj desfășurat în rândul a 208 antreprenori activi în programul ScaleUp 1.000 pentru a identifica punctual problemele cu care mulți dintre antreprenori se confruntă, Onețiu a organizat echipe de intervenție și a structurat soluții dezvoltate și adaptate pentru cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer și Business to Government).

Pornind de la trei piloni principali de implementat acum - Mindset (asumarea responsabilității liderului), Ce facem acum: Panică sau PLAN? și Soluții specifice – (Bune practici și inițiative de acțiune în criză), Cristian Onețiu propune ca primii pași să fie centrați pe identificarea scăderii veniturilor.

Astfel, printre antreprenorii cărora le-au scăzut veniturile și au avut încasări în procente mai mici decât ritmul istoric de vânzări, intrând în categoria de la 100% la 75%, aceștia ar trebui să se concentreze pe curățenie generală à eliminarea cheltuielilor inutile, service pentru clienții buni platnici, focus pe produse/servicii de bază, micșorarea salariilor de bază, creștere variabilă, creșterea liniilor de venituri funcționale. În rândul antreprenorilor cu încasări situate între 75% și până la 50% față de volumul normal, Onețiu recomandă reorganizare masivă à cu reduceri masive de salarii, renunțarea la chirii, leasing etc., accentul fiind pus doar pe furnizori cu termen de plată extins. Pentru antreprenorii care au înregistrat un minus de venituri între 50% și până la pragul de 25%, planul este de Back to BASIC: doar angajații, furnizorii și clienții cheie și plăți de siguranță. Și, nu în ultimul rând, cei care au avut scăderi masive de venituri, cu venituri de sub 25% față de perioadele anterioare să declare falimentul care va duce la micșorarea valoarilor datoriilor, securizarea relațiilor personale + un plan de lichidare.

Aceste direcții de lucru, pașii de urmat și soluțiile pe termen lung au fost prezentate la webinarul național gratuit care a avut loc joi, 26 martie, la care s-au înscris peste 12.000 de antreprenori și au participat activ, live, 3.800 de persoane, inclusiv români din afara granițelor țării. „S-ar putea ca toată industria să se schimbe și asta a pornit de la starea de urgență în care suntem cu toții. Suntem aici pentru a ne planifica, a ne gândi ce facem mai departe cu afacerile noastre, cu oamenii noștri, cu clienții noștri, cu tot ce am construit până acum. Se preconizează că fiecare lună de pandemie activă înseamnă 9 luni de recuperare economică. Alfel spus, dacă vom avea 3 luni, vor fi 27 de luni, adică 2 ani și ceva de recuperare economică. Ceea ce este foarte mult pentru o economie fragilă. De asta suntem aici, să învățăm împreună cum să oprim cât mai repede acest proces, să fim fermi în această perioadă și să găsim soluții de transformare, specifice pentru fiecare domeniu de activitate”, spune Onețiu.

La webinar au fost prezenți reprezentanți cu afaceri dezvoltate în industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului, industria textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte, transporturi, logistică, tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă, publicitate, mass-media, edituri şi tipografie, comerţ, servicii marketing, servicii financiar-contabile, bancare, de asigurări, turism, hoteluri, restaurante, educaţie şi formare profesională, cercetare, sport, sănătate, igienă, servicii sociale, organizare de evenimente, servicii corporate, construcţii, agricultura, wellness și de înfrumusețare sau imobiliare.

Toți care doresc să afle mai multe, inclusiv care sunt mai departe soluțiile create de Cristian Onețiu împreună cu comunitatea de ScaleUp de peste 350 de antreprenori, care dețin împreună o cifră totală de afaceri de peste 245 de milioane de euro și gestionează echipe de peste 4.200 de angajați, se pot înregistra aici à https://event.webinarjam.com/go/replay/3/qy2xph8foh5hk, pentru a primi 3 rapoarte speciale, e-book-ul „Eliberează-te de griji” și pentru a accesa înregistrarea webinarului „Transformă-ți afacerea și scoate-o din criză”.