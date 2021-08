Cristian s-a născut cu autism, însă e primul din clasă la învățătură: "Medicii mi-au spus să-l dau afară, să avortez"

Cristian, alături de părinții lui [Sursa foto: Gândul.ro] 14:54, aug 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cristian are 9 ani și suferă de autism, însă această boală nu l-a împiedicat să devină un copil minune. La vârsta lui, micuțul a învățat engleza de unul singur și reușește să rezolve orice exercițiu la matematică, fiind cel mai bun din clasă.

Mama a fost sfătuită să nu îi dea naștere

Cristian a venit pe lume în ciuda sfaturilor medicilor, care au îndemnat-o pe mama lui să întrerupă sarcina, căci copilul se va naște cu probleme.

Cu toate acestea, femeia nu a renunțat și are azi un băiat cu care se mândrește peste tot, acesta fiind de o inteligență impresionantă: "Doctorul mi-a spus să fac avort, să-l dau afară că altfel o să iasă bolnav, cu probleme, handicapat. Eu am zis că așa cum o fi, îl cresc, că e al meu.", a povestit Angelica Bulgărescu, mama copilului, pentru Gândul.ro.

Cristian suferă de o tulburare din spectrul autist, dar părinții nu au reușit să afle exact ceea ce are, pentru că nu și-au permis din punct de vedere material să investigheze starea de sănătate a

băiatului. Deși nu are condiții acasă care să îl ajute să își formeze o educație bună, copilul este de o ambiție spectaculoasă și încearcă întotdeauna să învețe lucruri noi. Mai mult, acesta este chiar unul dintre cei mai buni elevi din școală, având rezultate foarte bune la învățătură:, a fost modul în care l-a descris învățătoarea pe micuț.

Cât despre ce își dorește să devină atunci când va mai crește, Cristian a povestit că vrea să se facă pescar, pentru că iubește natura și liniștea pe care aceasta i-o oferă de fiecare dată.

Cristian[Sursa foto: Gândul.ro]

Fratele lui Cristian, gest emoționant pentru băiat

Cristian nu este singurul copil al familiei Bulgărescu, el mai are un frate mai mare, care este, de asemenea, un elev eminent. Mama celor doi a povestit că fratele lui Cristian a făcut un gest emoționant pentru cel mic în perioada pandemiei, când băiatul nu a mai putut intra la cursurile online, din cauză că nu avea internet.

Se pare că celalalt copil al familiei s-a gândit la acest lucru și a decis să strângă bursa pe care o primea de la școală, cumpărându-i mezinului un telefon, ca să poată învăța: "Am crescut într-un sat fără lumină, părinții nu au avut posibilitatea să mă dea mai departe la școală pentru că am fost șase frați. Chiar aș fi vrut și eu să termin măcar o profesională. De asta am spus că, așa cum oi putea, cum nu, să-i țin să învețe la școală, să se ducă mai departe. Măcar să aibă și ei o meserie.", a mai adăugat mama Angelica.