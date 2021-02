Cristian Țânțăreanu, declarații după scandalul în care ar fi fost implicat fiul său

In articol:

După ce fiul milionarului Cristian Țânțăreanu ar fi fost implicat într-un scandal, sâmbătă seara, într-o parcare din Corbeanca, afaceristul a oferit primele declarații despre incidentul în care este implicat numele fiului său, Dragoș Țânțăreanu.

Cristian Țânțăreanu susține că a auzit de cele întâmplate, însă nu vrea să comenteze pentru că fiul său are 50 de ani și știe să se descurce singur. „Autorităţile îşi fac treaba. Fiul meu are 50 de ani, este treaba lui, eu nu vreau să comentez. Nu ştiu prea multe despre incident. Nu am ce să spun, este povestea lui. Am auzit despre incident, dar nu am ce să comentez", a declarat C ristian Țânțăreanu.

Polițiștii din Ilfov au fost sesizați,în jurul orei 21:30, sâmbătă seara, după ce fiul milionarului Cristian Țânțăreanu ar fi atacat doi tineri. Se pare că în parcarea din vecinătate se afla parcată o mașină cu un anunț de vânzare pe ea.

Potrivit unor surse, doi tineri s-au apropiat de mașina ce îi aparține lui Țânțăreanu Jr.

Dragoș Țânțăreanu a fost amendat cu 200 de lei

Mai mult, unul dintre tineri ar fi aprins lanterna telefonului mobil și ar fi încercat să studieze cu atenție autovehiculul pus la vânzare.

Conform martorilor, Dragoș Țânțăreanu a ieșit furios din local. Ulterior, ar fi început să-i înjure, să-i scuipe și să-i lovească „cu mâinile și picioarele”. De asemenea, la fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției orașului Buftea.

Din primele informații, fiul milionarului a continuat scandalul și de față cu oamenii legii. Pentru tulburarea liniștii publice, acesta a fost amendat cu 200 de lei.

Dragoș Tânțăreanu, declarații uluitoare la adresa tatălui său, în urmă cu ani buni: "Să moară mâine"

Nu mai este un secret faptul că cei doi nu au avut tot timpul o relație buna, în urmă cu ani buni, atunci când a fost întrebat ce îi dorește tatălui său cu ocazia zilei de naștere, Dragoș Tânțăreanu a răspuns: “Singura urare

pe care pot sa i-o fac este sa moara maine, ca sa mostenim tot!”

Deși se spune că se afla într-o stare euforică, tatăl său a fost marcat de vorbele acestuia. Drept dovadă, doi ani mai târziu el încă ținea minte foarte clar cele spuse de fiul său. Întrebat într-un interviu de ce nu a avut animatoare la petrecerea de Revelion din 2009, omul de afaceri a răspuns: “Fiul meu a organizat petrecerea… Stiti voi, ăla care mi-a urat să mor ca să moștenească tot!”.