Cristian Țânțăreanu, dezvăluire inedită la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”: ”Mi-a pus nevastă-mea în portofel” Câți bani avea la el? VIDEO

Cristian Țânțăreanu a fost ani la rând pe primele locuri în topul celor mai bogați români, creatorul ”Paradisului verde”, celebra zonă din Corbeanca în care locuiesc multe vedete, s-a retras însă acum, la 77 de ani, din lumina reflectoarelor.

a evitat în ultimii ani aparițiile în presă, însă la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, a dat răspunsuri inedite chiar și la ”întrebările roșii”.

Încă de la prima întrebare, Cristian Țânțăreanu a fost extrem de sincer și a mărturisit câți bani are în portofel unul din milionarii României.

”Știind că vin aici și pot să plătesc vreo amendă, cred că mi-a pus vreo 100, 200, 300 de lei. Nu știu cât a pus exact nevastă-mea. Nu port niciodată bani la mine, că nu cumpăr eu nimic, nici nu știu. Bani lichizi nu am avut niciodată. În contul firmei or fi niște bani, câteva sute de mii de euro. Dar toți banii mei îi investesc. Cum a fost și acuma, am avut niște bani, am cumpărat un apartament la mare. Toți banii se investesc, păi ce altceva să fac, să fac poze cu ei?

Am o investiție în lucru de vreo 12 -15 milioane de euro, 6 milioane i-am băgat noi, familia mea având 52%, am luat 3 milioane credit acum o săptămână și când am făcut o socoteală, ne-am uitat cu disperare că ne mai trebuie vreo două milioane. Deci orice ban de la noi pleacă imediat, ceea ce nu e bine, că vine o boală de inimă, un cancer și ai nevoie iute...Dar am la cine să mă împrumut ca să scap cu viață”, a mărturisit Cristian Țânțăreanu la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Și totuși ce avere are acum Cristian Țânțăreanu, pentru că în ultimii ani, averea lui a fost împărțită familiei, mai exact celor trei băieți: doi ai soției sale, din prima căsătorie, și cel de-al treilea, Dragoș Țânțăreanu, fiul afaceristului.

”Eu pot să spun de averea familie. Cred eu 20-30 de milioane de euro, ținând cont că SPA-ul e vreo 6-7 milioane, lucrarea asta în care am băgat 6 milioane, casele, terenurile care mai sunt... Fiecare casă a copiilor e de la 600.000 de euro la prețurile de azi(...) N-am fost niciodată printre cei mai bogați. Era aiureală când spuneam 70 de milioane, nici vorbă!”, a spus Cristian Țânțăreanu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.