Tânărul a renunțat la bolidul de peste 70 de mii de euro și și-a făcut apariția la volanul unei Dacii 1300.

După ce a fost criticat de intenauţi că este arogant şi vine la şcoală cu o maşină atât de scumpă, la ultima probă, Selly s-a prezentat la examen cu o Dacie 1300.

„Nu ştiţi? Am vândut CLS-ul. Aseara (miercuri, 24 iunie - n.r.) l-am vândut. Ştiţi că am venit primele două dăti cu CLS-ul, am văzut ce s-a scris, m-am simţit prost...aroganţă maximă, a venit cu bolidul... şi mi-am zis că poate oamenii au dreptate, poate că trebuie să fac o schimbare. Când trei oameni îţi zic că eşti beat, te duci acasă. Am vândut CLS-ul cu 1000 de euro, am mai pus o mie şi mi-am luat o Dacie", a declarat vloggerul.

CTP a fost ironizat de Selly înaintea probei la BAC

Selly a declarat că prin achiziţionarea Daciei, a vrut să-l impresioneze pe gazetaul Cristian Tudor Popescu, care i-a reproșat în trecut achiziționarea unui bolid de zeci de mii de euro.

"Dânsul m-a criticat, am înţeles că Dacia este mijlocul dumnealui de transport preferat şi am zis s-o încerc şi eu. Maşina este superbă, uitaţi-vă la ea. Domnul Cristian Tudor Popescu mă apreciază acum cu 500 la sută mai mult. Am vrut şi eu să fiu ca dumnealui inspirat, să scriu şi eu la Bac aşa cum îşi scrie dânsul articolele. Am înţeles că dumnealui aşa venea la muncă, venea cu foarte multă vână şi scria nişte articole foarte mişto şi aşa am zis că trebuie să scriu şi eu la Bac, să iau notă mare. Totul este cum îţi începi ziua, cum sunt primele momente", a spus tânărul.

Primul atac a venit din partea CTP

În urmă cu câteva luni, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa vloggerului, spunând că achiziția unei mașini de 70.000 de euro, cum a fost cazul lui Selly, denotă „niște probleme interioare” care nu sunt simple.

„Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generații, care vine cu forță, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii... Frumos, revoluționar!... Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la... cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o”, spunea CTP, la Digi24.

„Când dai 70.000 de euro pe o mașină înseamnă că ai niște probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani mulți. Problema nu este câți bani ai, problema este decența consumului și a achizițiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii ăia, indiferent câți ai avea, mulți, puțini”, a continuat atunci Cristian Tudor Popescu, în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.