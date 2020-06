In articol:

După ce miercuri și-a lovit din nou bolidul de 70 de mii de euro, vloggerul a decis sa-l vândă. Surpriza cea mai mare a fost mașina cu care s-a prezentat astăzi, pentru proba de Biologie.

Cu Dacia la BAC

Selly a anunțat pe rețelele de socializare că, după ce și-a lovit bolidul, un Mercedes CLS, încă o dată, a decis să-l dea spre vânzare. Joi, a venit la liceu cu o mașină Dacia 1300. „Nu ştiţi? Am vândut CLS-ul. Aseara (miercuri, 24 iunie - n.r.) l-am vândut. Ştiţi că am venit primele două dăti cu CLS-ul, am văzut ce s-a scris, m-am simţit prost...aroganţă maximă, a venit cu bolidul... şi mi-am zis că poate oamenii au dreptate, poate că trebuie să fac o schimbare. Când trei oameni îţi zic că eşti beat, te duci acasă. Am vândut CLS-ul cu 1000 de euro, am mai pus o mie şi mi-am luat o Dacie", a declarat vloggerul.

"Am ajuns! E un pic mai greu să vii la şcoală cu Dacia, dar să ştiţi că se poate. Dacă ai voinţă, poţi orice", a declarat Selly în momentul în care a coborât din maşină.

Selly spune despre Dacia 1300 că, deși se chinuie cu ea, atrage privirile tuturor, la fel ca mașina de 70 de mii de euro. "E super tare maşina. Portbagajul se ridică din comandă vocală, vă arăt imediat. Staţi că nu merge, dificultăţi tehnice, dar asta-i frumuseţea. Te chinui la fiecare pas cu ea, asta-i superbitatea. În maşina mea cea veche, în CLS, te observă doar copiii, cu asta atragi toate privirile. Absolut toate privirile. Şi toată lumea te lasă peste tot, ai prioritate.Este superbă. Şi lumea vede, lumea ştie să aprecieze valoarea adevărată. Nu stă valoarea adevărată în Mercedes, în prostii de genul ăsta, aici, asta e generaţia de aur a României", a declarat Selly.

Sely spune că nu mai revine niciodată la Mercedes. "Nu mă mai întorc la CLS. Nu e o glumă. Vorbesc cât se poate de serios. Deci aveţi cuvântul meu, eu la maşina mea nu mă întorc. Râmând cu Dacia, sunt extraordinar de încântat ce performanţe poţi să ai cu o astfel de maşină", a adăugat Selly.