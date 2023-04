Cristiano Ronaldo a fost victima bullyingului în perioada în care a jucat la Manchester United: „Îl enervam mult, voiam să îl întărim, iar el plângea de nervi”

In articol:

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, a fost victima bullyingului la începutul carierei la Manchester United. Informația a fost făcută publică chiar de Rio Ferdinand, unul dintre „abuzatorii” săi emoționali.

Cristiano Ronaldo (38 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, se bucură în prezent de o carieră demnă de invidiat, precum și de un palmares atins de foarte puțini jucători ai acestui sport. Însă, puțini știu că până să ajungă fotbalistul de azi, CR7 a avut un început anevoios. În 2003, când avea de abia 18 ani, lusitanul proaspăt sosit la Manchester United a fost nevoit să treacă prin clipe dificile, din cauza anumitor colegi. Acest fapt a fost făcut public chiar de unul dintre „atacatorii” emoționali ai lui Ronaldo de la acea vreme. Este vorba despre Rio Ferdinand, fostul fotbalist englez care a fost timp de șase ani coechipier cu Cristiano Ronaldo la United.

Acesta a declarat de curând, pentru un post de radio australian, că el alături de Quinton Fortune, un alt coleg al celor doi din perioada respectivă, făceau diverse glume la adresa lui Ronaldo, care depășeau adesea limita

⚽️Manchester United LEGEND #RioFerdinand details his rivalry with #Ronaldo!

Listen here 👉🏻 https://t.co/7WxGWnSsOG pic.twitter.com/WBQ1tsVB93

Citeste si: Cine este Marian, ciobanul din Dolj acuzat că a luat intenționat viața unui prieten, în timp ce sacrifica un miel- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro