Cristiano Ronaldo i-a cerut scuze lui Erik ten Hag? Ce a declarat antrenorul după ce l-a reprimit în lot pe portughez

Cristiano Ronaldo i-a cerut scuze lui Erik ten Hag? Vezi ce a declarat antrenorul englezilor de la Manchester United după ce l-a reprimit în lot pe fostul jucător de la Real Madrid!

Cristiano Ronaldo a revenit pe teren alături de Manchester United

Cristiano Ronaldo a revenit pe teren alături de Manchester United, după ce a fost reprimit de antrenorul Erik ten Hag. Marea întrebare care stă pe buzele tuturor în prezent este aceea dacă Ronaldo și-a cerut iertare pentru gestul făcut pe 19 octombrie, spre sfârșitul meciului cu Tottenham. Astfel, înaintea jocului cu West Ham, Erik ten Hag a fost întrebat la conferința de presă dacă Ronaldo și-a scuzat comportamentul. Conform digisport.ro, antrenorul olandez a ocolit întrebarea, dar a precizat că portughezul poate oferi mai mult decât o face la momentul actual:

„Dacă și-a cerut scuze? Am vorbit destul despre subiectul acesta. Cred că am dat destule explicații. Ne bucurăm că este aici. Cristiano este un jucător important. Joi a marcat și ne bucurăm pentru asta. El poate fi chiar mai important”,

a spus Ten Hag, la conferința de presă, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, citează sursa menționată anterior.

De când a revenit pe teren, Ronaldo a devenit titular în campionat, în meciul din Europa League cu Sheriff Tiraspol, dar și în cel din Premier League, cu West Ham. Mai mult, fostul jucător de la Real Madrid a marcat al doilea său gol în Europa League în acest sezon.

Background: Cristiano Ronaldo a fost eliminat din lotul echipei Manchester United

Manchester United a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că Ronaldo nu va mai fi în lotul echipei Manchester United. Decizia a fost luată de Erik ten Hag, cu sprijinul conducerii, după ce atacantul portughez a refuzat să intre pe teren pe finalul meciului cu Tottenham de pe 19 octombrie 2022, încheiat 2-0 pentru „diavolii roșii”, scrie sport.ro. Potrivit aceleiași surse, Cristiano Ronaldo a fost surprins plecând spre vestiare în minutul 89, înainte de fluierul final al partidei.

În interviul acordat celor de la Sky Sports imediat după victoria 2-0 cu Spurs, managerul a comentat că se va ocupa în ziua viitoare de „problema” cauzată de atacantul portughez: „Voi rezolva această problemă mâine. Acum sărbătorim victoria.”, citează gsp.ro.

Cristiano Ronaldo: „Câteodată, tensiunea momentului nu scoate ce e mai bun din noi”

La scurt timp de la publicarea comunicatului de presă în care se comunica eliminarea lui Cristiano Ronaldo din lotul echipei Manchester United, portughezul a publicat un mesaj pe Instagram în care a mărturisit că nu s-a schimbat și este același profesionist de mai bine de 20 de ani. Astfel, fostul fotbalist de la Real Madrid a promis că va da totul pentru a reveni alături de echipa sa cât mai curând:

„Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat. Sunt aceeași persoană și același profesionist care am fost în ultimii 20 de ani în care am jucat în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor. Am început de foarte tânăr, jucătorii mai în vârstă și mai experimentați au fost întotdeauna exemple extrem de importante pentru mine. Astfel, mai târziu, am încercat întotdeauna să setez un exemplu în mine pentru tinerii care au crescut în toate echipele pe care le-am reprezentat. Din păcate nu este întotdeauna posibil asta și câteodată tensiunea momentului nu scoate ce e mai bun din noi.

În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington, să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru tot în orice meci. Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și uniți trebuie să rămânem. În curând vom fi din nou împreună”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.

