Cristina Almășan, despre viața de mamă. Influencerița susține alăptatul în public. „La urma urmei, toată lumea mănâncă oriunde, oricum”

Cristina Almășan, mama unei fetițe de doar câteva luni, susține alăptatul în public. Actriță și influenceriță, Cristina Almășan are un al treilea job de câteva luni, "jobul de mamă".

Aceasta a vorbit despre provocările care vin odată cu bebelușul, dar și responsabilitatea pe care o are un creator de conținut.

Cristina Almășan este de acord și susține alăptatul în public, însă ea, din nefericire, nu poate alăpta. De asemenea, încurajează toate mamele să alăpteze măcar în primele 6 luni.

„ Sunt de acord cu asta. La urma urmei, toată lumea mănâncă oriunde, oricum. Eu, din păcate, nu alăptez pentru că nu am avut suficient lapte și a fost ceva mai complicat, dar încurajez toate mămicile să facă treaba asta măcar 6 luni de zile.”, a susținut Cristina Almășan, pentru Revista VIVA!.

Cristina Almășan și iubitul ei, despre viața de părinți

Cristina Almășan își ia rolul în serios și îi oferă fiicei sale toată atenția.

Influencerița și iubitul acesteia se ocupă de fetița lor și își împart treburile pentru a fi mai eficienți.

Cristina Almășan a mărturisit că este foarte fericită de implicarea pe care o are partenerul ei de viață în privința bebelușei și este foarte norocoasă să îl aibă.

„ El o adoră la fel de tare ca mine. Chiar în ultimele două săptămâni, a stat și el acasă cu noi și am avut, cumva, grijă de ea amândoi, am împărțit toate treburile pe care le aveam de făcut în privința bebelușei. E foarte fericit, mi se pare că i se potrivește, chiar are o intuiție de tătic așa cum rar am mai văzut la alți bărbați. Sunt foarte norocoasă că e așa cum e și că e chiar un tătic desăvârșit.

Cu somnul stau bine pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, ne împărțim treburile. Practic, ne trezim de trei ori pe noapte. Fie ne trezim împreună, cineva face lăpticul, cineva îi dă să mănânce, fie facem cu schimbul, eu mă trezesc acum, el următoarea dată și tot așa. Dar e OK, chiar suntem OK. Nu ne deranjează că ne trezim de trei ori pe noapte, cum n-am mai făcut-o până acum.”, a mărturisit Cristina Almășan, pentru sursa citată.

Ce înseamnă «influencer» pentru Cristina Almășan?

Cristina Almășan a declarat că acest cuvânt i s-a alocat fără să își dorească acest lucru. Ea, la bază, este actriță și primele videoclipuri pe contul său de Youtube au fost pentru a-și dezvolta latura actoricească și în mediul online.

Citește și: Cristina Almășan nu vrea să-și boteze fiica! Motivul care a determinat-o pe vedetă să ia această decizie: „Nu uitați să fiți oameni”

„ Aoleu, deci cuvântul ăsta este atât de greu de explicat! Cumva, mi s-a alocat mie, cel puțin, acest cuvânt, fără să-mi doresc neapărat să devin un "influencer". Eu, pur și simplu, m-am apucat inițial de vlogging pe YouTube pentru că, fiind actriță la bază, voiam să actoricesc și în mediul online. Cumva, mi-a crescut pagina de Instagram într-un mod foarte organic și așa am primit și numele ăsta de „influencer.

Numele ăsta vine cu o greutate pentru că trebuie, cumva, să ai grijă despre ce vorbești, trebuie să ai grijă ce postezi, pentru că poți influența foarte, foarte ușor comunitatea care te urmărește. Având și un public cuprins între 18 și 35 de ani majoritar, trebuie să fii foarte, foarte atent la ce postezi.”, a povestit Cristina Almășan.

Mai mult decât atât, Cristina Almășan și-a dorit foarte mult să devină cântăreață. Actrița spune, totuși, că timpul nu este pierdut și poate într-o zi va lansa o piesă.

