Cristina Ciobănașu a făcut anunțul cu lacrimi în ochi: „Din păcate nu a mai rezistat”. Actrița este îngenuncheată de durere

Cristina Ciobănașu a fost absentă în ultima perioadă pe rețelele de socializare, iar fanii s-au arătat îngrijorați din cauza acestui lucru. La un moment dat, însă, actrița a mărturisit că traversează o etapă mai delicată din viața ei și că absența sa este justificată. Cu doar câteva minute în urmă, fosta iubită a lui Vlad Gherman a dezvăluit cu lacrimi în ochi ce s-a petrecut în viața ei cât timp a lipsit din mediul

Cristina Ciobănașu a pierdut pe cineva foarte drag, alături de care a petrecut ultimii 14 ani de viață. Din nefericire, din cauza problemelor de sănătate, nu a mai făcut față și inima i-a cedat.

Cristina Ciobănașu, anunțul cu care și-a întristat fanii

Cristina Ciobănașu și-a pierdut câinele în vârstă de 14 ani alături de care și-a trăit anii copilăriei. Pierderea animăluțului a adus foarte multă durere pentru actriță, aceasta alegând să se retragă pentru câteva zile de pe rețelele de socializare pentru a-și pune gândurile în ordine.

În urma unei sesiuni de întrebări lansată de Cristina Ciobănașu pe Instagram, una dintre fanele actriței a întrebat-o despre problemele de care vorbea acum câteva zile. Cu durere în suflet, Cristina Ciobănașu a dezvăluit că, pe lângă moartea câinelui său, a mai existat încă un motiv care i-a adus suferință, însă despre care, momentan, nu este capabilă să vorbească.

„Cum te simți? Nu erai prea bune zilele trecute...”, a spus unul dintre fanii actriței.

„Referitor la ce vă spuneam zilele trecute, zicem că am vești și bune și vești mai puțin bune. Cu care vreți să încep? Cu veștile bune sau veștile mai puțin bune? Una dintre veștile nefericite este că de curând am pierdut Golden Retriverul alături de care am copilărit, Donca. Avea 14 ani și ceva și, din păcate, era foarte bolnăvioară, nu a mai rezistat. Ar mai fi o veste tristă dar nu sunt capabilă acum să împărtășesc.”, a spus Cristina Ciobănașu.

Chiar dacă sufletul Cristinei Ciobănașu este plin de tristețe acum, actrița a mărturisit că are și o veste bună. Mai exact, în familia ei a părut un nou cățeluș, un pui de Golden Retriver, fiind fericită din acest motiv.

„O veste fericită este că a vem un nou membru în familia de animăluțe, un puiuț de Golden Retriver, care a apărut așa, ca prin minune. Mi-a zis cineva de el și ne-am gândit că că așa a fost să fie. Cred că o să opresc aici pe ziua de azi, că mi-am adus aminte povestindu-vă vouă.”, a mai spus Cristina Ciobănașu pe InstaStory.