Cristina Ciobănașu, mai îndrăgostită ca niciodată. Alexandru o face foarte fericită pe artistă: „A înțeles din start în ce se bagă”

După o relație de peste nouă ani cu Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu și-a găsit liniștea alături de Alexandru, un medic stomatolog.

Chiar dacă gurile rele nu dădeau foarte multe șanse relației lor atunci când aceștia au făcut-o publică, iată că lucrurile merg din ce în ce mai bine între vedetă și partenerul ei.

Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un medic stomatolog. [Sursa foto: Instagram]

Cristina Ciobănașu i-a impresionat pe prietenii iubitului ei

Actrița a mărturisit că un secret al relației sale este că atât ea, cât și iubitul ei, au știut de la început în ce se bagă, având în vedere că artista a avut o relație extrem de lungă în trecut. De asemenea, cei doi sunt foarte comunicativi și discută despre orice.

Pe parcurs, relația lor a primit și binecuvântarea prietenilor lui Alexandru, care au rămas uimiți de modul în care Cristina se comportă cu iubitul ei.

„Da, el este doctor stomatolog. Ne înțelegem foarte bine, totul este roz pe orizont. Eu mă cunosc foarte bine și în momentul în care l-am cunoscut pe Alex și am început o relație am știut cam ce chestii trebuie să îndeplinească un partener. Eu vin cu un bagaj destul de mare, vin cu două familii la pachet și pentru un partener care te ia în formula aceasta este greu să înțeleagă niște lucruri. Eu l-am văzut pe Alex că a înțeles din start în ce se bagă și nu a fost nevoie să discutăm prea mult. Știa că sunt actriță, știa că sunt la televizor, știa că am avut o relație lungă și foarte cunoscută. Cumva, și-a asumat toate lucrurile acestea când a intrat în relația cu mine.

Unii mă cunoșteau, unii nu mă cunoșteau. Pentru ei a fost foarte important că eu am fost alături de Alex în niște momente foarte dificile pentru el. Pentru ei asta a contat, de fapt. În momentul în care m-au cunoscut și au văzut cam ce fel de om sunt, lăsând celebritatea și faptul că sunt actriță și destul de cunoscută, au observat că țin într-un mod real la Alex și îndeplinesc, cumva, niște criterii demne de prietenul lor. Probabil că în momentul respectiv s-au convins că sunt ce trebuie și nu este nevoie să își facă griji. La fel au fost prietenele mele când l-au cunoscut pe el. Și-au luat toate măsurile pentru a se asigura că este ce trebuie pentru mine.”, a povestit Cristina, pentru ego.ro.

Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

