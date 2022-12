„A fost operată pe cord” Momente dificile pentru Cristina Ciobănașu și iubitul ei! Ce se întâmplă cu Chani, cățelul lor

In articol:

Cristina Ciobănașu este o fire mai rezervată când vine vorba de viața sa personală, însă continuă să-și țină la curent fanii curioși. După perioada grea, în care s-a despărțit de fostul ei iubit și cu care a format o relație timp de 9 ani, Cristina Ciobănașu părea că și-a pus totul la

Ce s-a întâmplat cu Chani, cățelul Cristinei Ciobănașu și al iubitului ei

punct în viață și este liniștită și împlinită sufletește. Din nefericire, lucrurile nu funcționează așa întotdeauna și actrița a trăit momente cumplite alături de partenerul său de viață și cățelușul cuplului.

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan, de meserie medic stomatolog, au o relație de peste un an. Împreună au un cățeluș pe care l-au numit Chani. Recent, Cristina Ciobănașu a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care le povestea fanilor prin ce momente dificile a trecut. Cățelușul cuplului a trebuit să facă o operație pe cord, iar Cristina Ciobănașu a trecut printr-o perioadă foarte stresantă. Acum Chani este bine, însă timp de câteva luni nu va trebui să facă efort sau să se agite.

„ Roller Coaster emoțional... Ieri Chani a fost operată pe cord... am avut inima cât un purice... din fericire, deși o operație grea, prima de acest fel făcută în România, Chani este acum bine. Mai avem de depășit un pas important și anume să nu facă efort, să nu se streseze și să nu se agite pentru câteva luni.”, a transmis Cristina Ciobănașu pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Stories.

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan [Sursa foto: Instagram]

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au avut o relație de 9 ani

c și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au îndrăgostit și s-au mutat împreună. Deși păreau mai fericiți ca niciodată, au decis să încheie acest capitol din viața lor și să meargă pe drumuri separate.

” De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați, normal. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman în urmă cu ceva timp.