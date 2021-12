Cristina Cioran, declarații de pe patul de spital. Ce le-au transmis medicii ei și fiicei sale, după ce au fost infectate cu COVID-19? "Fetița a început să respire greu"

In articol:

Cristina Cioran și fiica ei se află în aceste momente internate la spitalul din Medgidia, după ce s-au infectat cu COVID-19. Vedeta a declarat că ea și micuța Ema sunt bine momentan, însă vor fi nevoite cel mai probabil să își petreacă și Revelionul departe de casă, din cauza că fetița a dezvoltat o

ușoară insuficiență respiratorie.

Cristina Cioran, declarații de pe patul de spital

Cristina Cioran și-a dat seama că ceva este în neregulă cu fiica ei atunci când se afla la Constanța, în vizită la mama sa. De îndată ce a observat că micuța respiră greu, vedeta a decis să ceară ajutorul medicilor. Când a ajuns la spital, aceștia i-au dat o veste cruntă, căci atât ea, cât și beblușa au fost depistate pozitiv cu COVID-19.

Fetița Cristinei Cioran [Sursa foto: Instagram]

Acum, la puțin timp de la internare, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că s-ar putea să își petreacă Revelionul departe de casă, însă tot

ce contează este ca Ema să se facă bine cât mai repede:, a declarat Cristina Cioran, pentru Impact.ro

Ema, fetița Cristinei Cioran [Sursa foto: Instagram]

Fiica Cristinei Cioran a fost găsită cu o ușoară insuficiență respiratorie

De Crăciun, Cristina Cioran își anunța cu tristețe fanii că ea și fiica ei s-au infectat cu COVID-19 și vor petrece următoarele zile la spital, din cauza că micuța a fost găsită și cu o ușoară insuficiență respiratorie: "Primul nostru Crăciun împreună! În prima zi de Crăciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la Spitalul Județean Constanța. La un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. E a doua zi și e mai bine.

Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi.", a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

