Cristina Cioran și fiica ei au ajuns de urgență la spital, chiar în noaptea de Crăciun! Amândouă au COVID: ”Trebuia să fie altfel”

Cristina Cioran și fiica au trecut prin clipe de coșmar în seara de Crăciun. Cele două au ajuns la spital de urgență și au fost diagnosticate cu Covid-19. Din fericire, cele două au contractat o formă ușoară a bolii ți sunt în siguranță acum.

Cristina Cioran, primele declarații despre starea ei și a bebelușului

Cristina Cioran și fiica ei, născută prematur, au trăit clipe grele în noaptea de Crăciun. Deși primul Crăciun cu fiica ei trebuia să fie de neuitat, Cristina nu și-ar fi dorit niciodată să se ajungă la așa ceva.

Speriată și dezamăgită de cele întâmplate, Vedeta TV a dezvăluit primele informații despre starea acesteia și a fiicei sale, chiar de pe patul de spital.

Cristina Cioran a mărturisit că nu își dorea să se ajungă la șa ceva și că și-a închipuit astfel primul Crăciun cu fata ei. Faptul că a ajuns pe mână medicilor, în sfânta zi de Crăciun, a supărat-o extrem de tare pe Vedeta TV, care nu s-a așteptat niciodată la așa ceva.

Cu toate acestea, Cristina Cioran a mărturisit că, ea și fiica ei sunt bine și că au contractat o formă mai ușoară a virusului Sars-CoV-2.

“Crăciunul acesta trebuie să fie altfel, dar iată că ne găsește pe un pat de spital, și pe mine și pe bebelina mea. Vă mulțumesc mult pentru gânduri și… suntem ok, suntem în siguranță acum”, a declarat Cristina Cioran într-un Instastory, pe pagina ei de Instagram.

Cristina Cioran, dezvăluiri despre momentul în care a născut

Cristina Cioran a născut la finalul lunii iulie. Deși nașterea unui copil ar trebui să fie motiv de bucurie, pentru Cristina a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

Vedeta TV a trecut prin clipe de frică, deoarece fetița ei s-a grăbit să ajungă pe lume mult mai devreme de dată stabiltă, iar din acest motiv Cristina a petrecut peste o lună de la nașterea fetiței în spital.

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac.(...) Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. (...)Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. (...) Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a declarat Cristina Cioran, despre momentul nașterii, în cadrul unei emisuni TV.

