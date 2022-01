Cristina Cioran, mamă pentru a doua oară? Declarațiile vedetei despre o viitoare sarcină: ”Anul acesta”

In articol:

La puțin timp după ce a născut, Cristina Cioran a tot fost întrebată de către fanii săi dacă își dorește și un al doilea copil.

Își mai dorește sau nu Cristina Cioran să devină mamă pentru a doua oară

Ei bine, răspunsul vedetei nu a întârziat să apară și a specificat în nenumărate rânduri că, deocamdată, se focusează pe cât se poate de tare pe micuța Ema. Cu toate acestea, recent, actrița a făcut o serie de declarații care i-a luat prin surprindere pe fani, vorbind despre o viitoare sarcină.

Cristina Cioran a trecut prin momente dificile atunci când a născut-o pe Ema, fiica sa, asta pentru că s-a confruntat cu o situație cumplită, fiind nevoită să nască prematur, la șapte luni. Însă, cu toate acestea, încă de când a trecut prin respectiva cumpănă, blondina a fost pe cât se poate de optimistă că totul va fi bine, lucru ce s-a și întâmplat, căci micuța ei crește văzând cu ochii.

Ei bine, dacă în urmă cu câteva luni nu făcea nicio declarație privind un al doilea copil, recent, în cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre o viitoare sarcină. Actrița a mărturisit că și-ar mai dori copii, însă nu știe dacă se va mai întâmpla acest lucru, dar poate anul 2022 îi va oferi o altă surpriză.

„Mi-aș mai dori și alți copii, dar nu știu dacă vor mai veni sau va mai veni încă unul, vom vedea anul acesta!”, a declarat Cristina Cioran.

De asemenea, Cristina Cioran a spus că nu are nici cea mai mică idee despre ce se va întâmpla în viitor, însă în prezent, blondina își focalizează toată atenția asupra creșterii și îngrijirii micuței sale, Ema,

în vârstă de șase luni.

„Tot ce îmi doresc pe 2022 este să fie copilul sănătos, fericit, în momentul ăsta nu mă interesează nimic altceva și nici nu îmi fac planuri pentru nimic altceva pentru că mă dedic în totalitate Emei. Poate sună ciudat, dar asta e realitatea în momentul de față. Nu știu mai încolo ce va fi.”, a mai adăugat vedeta.

Ce s-a întâmplat în noaptea când Cristina Cioran a născut prematur

Cristina Cioran i-a speriat serios pe fani atunci când a postat un videoclip pe Instagram, anunțându-i pe internauți că a născut și că le cere să se roage, atât pentru ea, cât și pentru fetița sa. După acel moment, Cristina a fost externată din spital, însă fără micuța sa care a fost nevoită să stea intubată în unitatea spitalicească.

Când apele s-au mai liniștit în viața Cristinei Cioran și când lucrurile au început, din nou, să intre pe un făgaș normal pentru actriță, aceasta a povestit cum a decurs, de fapt, totul în noaptea când a născut-o prematur pe fiica ei, Ema.

“Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran pentru un post TV.

