Cristina Cioran, prima fotografie cu fiica ei! Iată cum arată acum: „Ea e Ema”

Au trecut aproximativ patru luni de zile din momentul în care Cristina Cioran a născut prematur. Vedeta a ajuns de urgență la spital, în luna iulie, unde a născut-o pe micuța Ema. Ea s-a rugat zi și noapte pentur sănătatea fetiței sale. După ce a stat sub supravegherea medicilor, copila a reușit să treacă peste cel mai greu pas și a venit acasă, în brațele mamei sale.

Cristina Cioran este în culmea fericirii și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de fiica ei. În urmă cu puțin timp, vedeta a postat prima fotografie cu chipul fetiței sale, la secțiunea de stories de pe Instagram. „Ea e Ema”, a scris Cristina Cioran, în descrierea fotografiei.

Cristina Cioran, dezvăluiri cutremurătoare despre naștere: „Mă simțeam ca într-un film”

Cristina Cioran intrase în ultimul trimestru de sarcină atunci când s-a infectat cu o entorocolită. Inițial, medicii i-au spus că nu are de ce să își facă griji. Ulterior, o hemoragie a alertat-o pe celebra prezentatoare tv că ceva este în neregulă, motiv pentru care a sunat imediat la salvare.

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator.

Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez.

La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a declarat Cristina Cioran la un post de televiziune.