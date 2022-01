EXCLUSIV! Cristina Cioran a ajuns din nou cu fetița la spital! Problemele nu-i mai dau pace actriței. Care este starea micuței? Logodnicul actriței povestește ce s-a întâmplat

In articol:

Cristina Cioran și iubitul său sunt o familie de invidiat, bucurându-se în fiecare zi de minunea lor pe nume Ema, în vârstă de câteva luni. Anul acesta, de sărbători, Cristina Cioran și cea mică au “petrecut” pe patul de spital, din cauză că au fost infectate cu virusul Covid-19.

Cristina Cioran și-a petrecut sărbătorile în spital cu fiica ei

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu și-au dorit un Crăciun simplu, petrecut în noua lor familie, alături de fetița lor.

Din păcate, pandemia lor le-a dat calculele peste cap și i-a stricat vizita Cristinei la mama ei, în Constanța.

Când a observat în prima zi de Crăciun că Ema respiră greu, Cristina a dus-o de urgență la spital. Așa, mama și fiica au ajuns să petreacă o săptămână în spitalul din Medgidia, cel mai apropiat centru COVID din zonă, unde, spune iubitul fostei prezentatoare, cele două au avut tot ce le trebuie.

“Crăciunul acesta trebuie să fie altfel, dar iată că ne găsește pe un pat de spital, și pe mine și pe bebelina mea. Vă mulțumesc mult pentru gânduri și… suntem ok, suntem în siguranță acum”, a declarat Cristina Cioran într-un Instastory, pe pagina ei de Instagram.

Pentru Alexandru, cel mai frustrant a fost să stea departe de Cristina și Ema și să le audă doar la telefon. Acesta a mărturisit pentru wowbiz.ro că acea perioadă a fost una grea, așteptând cu nerăbdare ziua în care urmau să fie externate.

„M-a încurajat! De fapt, ele m-au încurajat pe mine mai degrabă decât eu pe ele, pentru că eu nu puteam să le văd, să mă apropii de ele. Până la urmă s-a terminat cu bine!”, a precizat Alexandru Dobrescu.

Iubitul Cristinei Cioran spune adevărul despre starea de sănătate actuală a fetiței

Fiind născută prematur, ulterior infectată cu COVID, Cristina și Alexandru au fost foarte îngrijorați pentru fetița lor. Actrița a stat internată cu fiica ei în spital, primind îngrijirile necesare.

În cele mai multe cazuri, virusul lasă urme, iar într-un interviu pentru wowbiz.ro, iubitul Cristinei Cioran a declarat, în exclusivitate, cum se simt în prezent cele două.

“Nu are nicio problemă de sănătate! E ok. Se simte foarte bine. Nu are nimic. Și Cristina la fel. Sunt bine amândouă.”, a specificat Alexandru Dobrescu.

