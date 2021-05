Cristina Herea urmează să devină mămică pentru prima dată. Prezentatoarea TV, sarcină cu probleme

In articol:

Cristina Herea este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată! Cunoscuta prezentatoare TV urmează să devină mămică pentru prima dată la vârsta de 35 de ani. Frumoasa vedetă a dezvăluit că la început a fost o sarcină cu probleme, căci primele trei luni au fost foarte grele. Blondina a mărturisit și când își va ține bebelușul în brațe.

Citeste si: Ioana Grama, la un pas de divorț. Cunoscuta influenceriță face dezvăluiri neașteptate: "Nu mai merge..."

Cristina și soțul ei, Mihai Benga, își doreau foarte mult să devină părinți și iată că dorința li s-a îndeplinit, iar minunea lor urmează să vadă lumina zilei. Cei doi parteneri trec prin cele mai frumoase momente, după ce marea lor dorință s-a împlinit la aproape un an de la nuntă. Jurnalista, în vârstă de 35 de ani, va deveni mamă, la finalul lunii noiembrie. Atât ea, cât și Mihai Benga, și-au dorit extrem de mult acest copil și pare că visul li s-a înfăptuit la momentul potrivit.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Cristina Herea și sotul ei[Sursa foto: Facebook]

Cristina Herea, sarcină cu probleme

Celebra moderatoare de televiziune a dezvăluit că a trecut prin clipe mai puțin plăcute, fiind o perioadă dificilă pentru ea. Cristina s-a simțit foarte rău, fiind nevoită să meargă de multe ori la spital. Acum, evdeta este convinsă că totul o să fie bine și abia așteaptă momentul în care-și va strânge în brațe copilul.

Citeste si: Adela Popescu, însărcinată în ultimul trimestru, a izbucnit în hohote de plâns la volan: „M-a sunat Radu si i-a stat inima cand m-a auzit”

„ Sunt în 14 săptămâni de sarcină. Nu pot spune că a fost uşoară toată această perioadă, de când am aflat că sunt gravidă. Am avut trei luni cu probleme, dar cu ajutorul lui Mihai, reuşesc să rămân optimistă că totul va decurge bine. Sunt foarte norocoasă că îl am alături şi mă sprijină necondiţionat”, a declarat, Cristina Herea, potrivit romaniatv.net. Cristina Herea și Mihai Benga au devenit soț și soție, pe 15 iulie 2020.