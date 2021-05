Ce lucrează Vupița, de fapt, de când s-a întors la Blăgești? Soția lui Viorel Stegaru a luat o decizie neașteptată

In articol:

Veronica și Viorel Stegaru au decis să se întoarcă acasă. Soții au lăsat viața de Capitală, pentru a petrece cât mai mult timp cu fiica lor, care se afla la Blăgești. Surpriza și mai mare a fost când Vulpița a dat vestea cea mare, că urmează să devină mămică pentru a doua oară.

Cu toate acestea, urmăritorii celor doi s-au tot întrebat cum se descurcă aceștia în toată această perioadă. Ei, uite că Vulpița face ce face și se descurcă. În urmă cu puțin timp, vedeta de televiziune a postat un mesaj pe contul său de Instagram, în care își anunța urmăritorii că firma de curățenie caută noi colegi. Astfel, aceasta a dat de înțeles că ar lucra de acasă, ținând cont că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Viorel Stegaru declara, în urmă cu ceva timp, că cei de la firma la care s-au angajat sunt extrem de mulțumiți de munca prestată de ei.

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel Stegaru.

Veronica Stegaru a născut?

Vulpița este pe ultima sută de metri cu sarcină. Deși se credea că a adus pe lume cel de-al doilea copil, Viorel Stegaru susținea că abia peste o săptămână-două i se va naște băiețelul.

„Nu a născut. Deci eu am luat-o marți din spital și a zis doctorul că mai duce o săptămână jumătate, poate și două.”, a spus Viorel Stegaru, la o emisiune de televiziune.