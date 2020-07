In articol:

Sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei începe pe 27 iulie și este prezentat de frumoasa Cristina Mihaela. Moderatoarea a ajuns în urmă cu puțin timp în Istanbul, acolo unde se filmează emisiunea. Aceasta a povestit pe pagina ei de Instagram cum a fost drumul, dar și cât de dor îîi este de casă și prieteni.

”Gata. Trebuie să vă povestesc ce și cum. Ieri, la ora 8, am plecat din București, am ajuns în Istanbul, undeva pe la ora 23.00. Am mâncat pe la o autoservire, pe stradă, ca îmi era foame. Foarte bună mâncarea, foarte bună. S-a stricat sistemul din vama turcească și a trebuit să aștept câteva ore. Lucrurile bune încep cu greu. Din 27 iulie, intrăm in casele dumneavoastră, cu noul sezon Puterea Dragostei, acolo veți întâlni niște concurenți extraordinari. Cine a zis că departe de casă e greu, bine a zis. Sunt de câteva ore aici și mi-e dor de casă”, a povestit Cristina.

Ținute pregătite pentru Puterea Dragostei

Cristina, o adevărată fashionistă, s-a lansat în televiziune în show-ul ”Bravo, ai stil” și a realizat apoi o rubrică de stil la Teo Show. Tânăra și-a ales cu mare grijă ținutele cu care va prezenta Puterea Dragostei sezonul 3. ”Am vreo 15 ținute și 40 de perechi de pantofi, sper să mai cumpăr câteva până plec”, a declarat recent, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, noua prezentatoare Puterea Dragostei, care abia așteaptă să întâlnească noii concurenți din sezonul 3.

Înainte de plecarea în Turcia, Cristina Mihaela spunea că îi va fi greu departe de casă, lucru pe care l-a susținut și astăzi, după ce a ajuns la Istanbul.

”Va fi destul de greu pentru mine să mă obișnuiesc să nu îi am aproape pe părinți. Îmi va fi dor de ei. Tata a fost fericit când a aflat vestea, mama nu a fost însă la fel de încântată, pentru că ea nu este de acord nici acum cu faptul că eu am ales lumea televiziunii”, spunea frumoasa prezentatoare.