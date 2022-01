Cristina Șișcanu, infectată cu COVID-19! În ce stare se află soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu a făcut un anunț pe Instagram care i-a cam necăjit pe fani. Cristina Șișcanu a anunțat pe paginala personală de Instagram că a făcut un test PCR, iar din nefericire, rezultatul acestuia a fost pozitiv.

Cristina Șișcanu a anunțat că este infectată cu COVID-19

De asemenea, pentru a-i liniști pe internauți, soția prezentatorului TV a spus și în ce stare se află.

Soția lui Mădălin Ionescu a făcut o postare pe Instagram în care i-a anunțat pe urmăritorii săi de pe rețeaua de socializare că tocmai ce a primit rezultatului testului PCR, din nefericire, acesta fiind negativ. Ei bine, însă, cu toate acestea, pentru a-i liniști pe fanii ei, Cristina Șișcanu le-a spus că se simte bine, făcându-le promisiunea că în cursul zilei următoare le va povesti acestora totul.

Citeste si: Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea! Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta: „Nu mă simt prea bine. Ieri am avut o criză”

”Am primit rezultatul testului PCR... este pozitiv. Povestim mâine... Sunt bine.”, a scris Cristina Șișcanu pe InstaStory.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Mesajul Cristinei Șișcanu de pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu și-a retras fiica de la grădiniță din cauza pandemiei de COVID-19

În urmă cu mai mult timp, mai precis în luna octombrie a anului trecut, Cristina Șișcanu anunța pe pagina personală de Instagram că și-a retras fiica de la grădiniță, la momentul respectiv fiind îngrijorată din cauza pandemiei de coronavirus.

Citeste si: Cristina Șișcanu a spus adevărul despre sarcină! Soția lui Mădălin Ionescu a rupt tăcerea, după ce s-a tot vehiculat că așteaptă al doilea copil

Atunci, fosta concurentă de la ”Bravo ai Stil” le-a povestit internauților că dorește să o ferească pe micuța ei și a lui Mădălin Ionescu, Petra, de o posibilă infectare. Pe de altă parte, la momentul respectiv, vedeta a mai povestit că are foarte mulți prieteni care au contactat noul coronavirus, chiar de la copiii lor care au venit cu virusul de la școală sau de la grădiniță.

„Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu… Cred că de aproape două săptămâni nu mai merge. Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o. Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a declarat Cristina Șișcanu, pe Instagram, în luna octombrie a anului trecut.

Distribuie pe: