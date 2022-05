Cristina Șișcanu și-a luat soțul și copiii și au plecat din România: „O perioadă de vreo 10-12 zile n-o să mai pot să fiu aici” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Șișcanu și soțul ei, Mădălin Ionescu, au ales Italia pentru vacanța lor de cuplu. Cei doi s-au fotografiat pe aeroportul Otopeni înainte de decolare.

Cristina Șișcanu, între business și plăcere

Prezentatoarea TV este foarte urmărită în mediul online și, după cum este normal, este și foarte solicitată de multe brand-uri și invitată la multe evenimente. Cristina Șișcanu participă zilele acestea la o lansare de modă în Milano, locul din care se dă ora exactă în materie de tendințe, așa că și-a propus să transforme deplasarea într-o vacanță cu cei dragi.

Ea și Mădălin Ionescu au fost numai zâmbet încă de la plecarea din România, parcă ușurați să scape de zilele aglomerate de muncă. Chiar dacă avionul către Milano a avut o mică întârziere, Cristina și Mădălin le-au transmis urmăritorilor de pe Instagram puțin din entuziasmul lor înainte de vacanța cu copiii. Ajunși la destinație, soții au vrut să defileze cu haine pe măsura capitalei modei, doar că o mică gafă i-a dat de gol. Cristina a uitat să scoată o etichetă de pe bluza ei.

„Ochii vigilenți ai urmăritorilor observă tot! Bine că mi-a spus doamna aceea că a văzut în poză, eu nu am observat. Chiar dacă am spălat această bluză, această alarmă nu s-a dezlipit, ce-i drept am spălat-o la 20 de grade, hai să scăpăm de ea, se întâmplă și la case mai mari”, a

spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu: „Plec din țară și am vrut să le și concentrez pe toate.”

Cristina și Mădălin nu găsesc mereu timp pentru o escapadă și trebuie să-și planifice atent deplasările, ca să lase totul în ordine acasă.

Prezentatoarea a recunoscut că vacanța vine imediat după 3 zile de foc, în care a aglomerat o serie de evenimente, ca să fie sigură că onorează toate invitațiile și că este cât mai eficientă.

„Am avut foarte multe de făcut. Plec din țară și am vrut să le și concentrez pe toate, și să fie toate pregătite și să fie gata, ca să nu fie nevoie să fac lucrurile din vacanță. O zi este legată de partea profesională, pentru că plec la un eveniment, la Milano, și imediat după e vacanța cu soțul, și după aceea o vacanță cu copiii. O perioadă de vreo 10-12 zile n-o să mai pot să fiu aici, să-mi fac treaba, am vrut să fac totul înainte”, a mărturisit Cristina Șișcanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.