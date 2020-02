Duminică, Daniela Crudu a fost victima unui atac brutal al noului ei iubit, un croat misterios și crud, iar starea sa de sănătate în acest moment nu este deloc una bună! Dincolo de duritatea loviturilor primite în stomac și la nivelul feței, frumoasa brunetă se contruntă cu probleme la nivel mental! ”Nu își revine de atunci. Nu dorește să depună plângere, fiindcă se teme de siguranța ei, ci vrea doar să plece. Atât!”, au dezvăluit prietenii brunetei pentru WOWbiz.ro!

Relația Cruduței cu Mihai Costea a fost plină de trădări și gelozii

Problemele pe care le are acum Daniela Crudu a readus în memorie iubitorilor de mondenități și situația în care se afla bruneta după o altă despărțire celebră și anume, aceea de Mihai Costea, jucătorul pe care Gigi Becali își paria toată averea. Cruduța și Nilă au avut, în trecut, o relație tumultuoasă, plină de certuri și de multe împăcări, cele mai multe generate de gelozia excesivă a fostului fotbalist. Culmea, după trei ani de relatie însă, Daniela a aflat că, deși iubitul o teroriza cu posesivitatea lui, el, în realitate, ducea o viață dublă de câteva luni, cu o altă femeie, cu care sportivul a și rămas ulterior.

Citeste si: Larisa de la ”Puterea Dragostei”, melodie manifest dedicată Danielei Crudu! ”Piesa asta este pentru femeile care nu se lasă păcălite”

Citeste si: Cum arată Mucifer, primul iubit al Cruduței! Bărbatul are acum 48 de ani și a tratat-o pe vedetă ca pe o prințesă

Daniela Crudu a intrat într-o depresie acută! ”Nu doarme decât cu somnifere”

Daniela Crudu a intrat într-o depresie acută după despărțirea de Mihai. Apropiații ei dezvăluiau atunci că brunetă că era distrusă. "Suferă ca un câine. Nu mănâncă, a ajuns numai piele și os. Nu doarme decât cu somnifere. Plânge zi și noapte, de nu o mai potolește nimeni. Prietenele ei o sprijină necondiționat, tatăl ei la fel. Mihai a fost iubirea vieții ei. Nimeni nu știe câte sacrificii a făcut față asta pentru acest băiat. Totul a dat pentru el. Și-a sacrificat cariera. Daniela trăia prin și pentru Mihai. Tocmai de aceea și șocul este atât de mare acum. Ea voia să îi facă un copil cât de curând, chiar dacă nu erau căsătoriți. El era soțul ei, familia ei. Problema nu e neapărat că a înșelat-o, ci că s-a îndrăgostit de altcineva, iar ea a aflat toate aceste lucruri", a declarat, pentru cancan.ro, un prieten al vedetei la vremea respectivă.

Daniela Crudu a intrat într-o depresie acută! ”Nu mă mai simțeam feminină”

Vedeta nu a vrut inițial să vorbească despre problemele ei cu Nilă, ci abia după un an, a luat decizia de a spune lucrurilor pe nume.”Da, pot zice și așa...Daniela Crudu a intrat într-o depresie acută, așa a fost să fie. De aceea, am simțit nevoia de o schimbare. Mi-am dorit un bust proeminent, fiindcă omul când îmbătrânește o ia razna. Nu mă mai consideram feminină. Aveam plângeri, nu îmi mai schimbasems silicoanele de 12 ani. Trebuia să se vadă. Mie îmi place să mă pozez non-stop și să fie totul la vedere. Mi-am pus câte 530 de ml de silicon în fiecare sân și când am văzut rezultatul, am reînceput să zâmbesc. Mi s-a părut că transformarea fizică mă ajută să depășesc momentele grele”, a dezvăluit și bruneta într-o emisiune TV.