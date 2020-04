Cei care cresc oi deja au început să preia comenzile. Anul acesta, de Paste, se pare că mieii nu vor mai fi sacrificați în centre special amenajate, așa cum s-a întâmplat în trecut, ci în gospodării și fie vor fi livrați la clienți sau clienții îi ridică direct de la producători.

Cu cât se așteaptă ciobanii să vândă mieii de Paște

Un crescător de oi din localitatea Ursați are de vânzare anul acesta aproximativ 200 de miei și 40 de iezi. Prețul variază între 25 și 30 de lei pe kilogram, în funcție de mărimea mielului. ”Noi am început deja să preluăm comenzi din partea clienților. Din ce am discutat cu cei de la DSV, anul acesta nu mai putem să vindem miei în piață, în acele centre de sacrificare, având în vedere situația actuală și starea de urgență. Noi îi vindem de acasă. Avem clienții noștri de ani de zile. Anul acesta fiecare miel va avea între 10 și 20 de kilograme, iar iezii între 8 și 13 kilograme”, a precizat Daniel Huidu.

", a mai spus Daniel Huidu.

