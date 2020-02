Denisa Răducu a reușit de la o vârstă fragedă să-i cucerească pe români, cu vocea și prezența ei. Regretata artistă a trăit o viață intensă și s-a stins mult prea devreme, la doar 27 de ani.

În urma ei a lăsat o mamă, o soră și un tată îndurerați, dar și pe Florin, bărbatul care i-a fost iubit până în ultima clipă de viață.

Despre viața ei personală, Denisa vorbea foarte puțin, iar de relația ei cu Florin s-a aflat în timp ce artista se lupta cu boala.

De altfel, aceasta a fost și singura relație a Denisei. Cei doi se iubeau mult și plănuiau să se căsătorească. Mai mult, Florin fusese primul bărbat din viața ei, dar și ultimul.

"Eu 100% ştiu că da, voia să se căsătoreasca cu ea. (...) A fost domnişoară pana la 20 şi ceva de ani, băiatul ăsta e primul. El îi doreşte binele, poate la fel ca mama ei", a spus un prieten de-ai Denisei Răducu, în urmă cu ceva timp.

Florin a fost devastat de durere atunci când Denisa a murit.

Nu îi lipseşte nimic şi are un caracter foarte frumos. Avea parc de maşini dinainte să fie cu Denisa. O iubeşte pe Denisa mai mult decât orice. El şi-a lăsat afaceri de bani grei în Spania ca să vină să fie langa Denisa. El i-a dat maşina cadou, cum ar putea să îi ia banii ei", mai spuneau apropiații, în perioada în care Denisa lupta cu boala.

La mai bine de doi ani de la moartea fulgerătoare a îndrăgitei Denisa Răducu, mama ei a dezvăluit care au fost marile șocuri pe care artista le-a trăit.

Aflarea veștii că mama ei, Geta Dovleac, are cancer, a întristat-o nespus, acesta fiind primul șoc pe care Denisa l-a suferit.

A urmat apoi dispariția tuturor banilor din contul manelistei. Ultimul șoc l-a avut în momentul în care a aflat diagnosticul care urma să îi aducă sfârșitul.

Geta Dovleac, bolnavă și ea de cancer, a încercat până în ultima zi de viață a Denisei să îi facă toate plăcerile, doar pentru a o ajuta să treacă mai ușor peste suferință. A dorit să o vadă fericită până în ultimul moment și să își trăiască liniștită ultimele momente ale vieții.

"A avut trei şocuri: că am făcut eu cancer, că a văzut contul bancar gol şi când a aflat că are ea cancer, gradul 4. În două săptămâni a luat-o galopantă. Cât am mai chinuit-o şi cu naturistele. Mă vedea că plâng şi spunea că ştiu ceva şi nu îi spun. ea ştia, că era deşteaptă. De când a aflat şi până pe 23 iulie nu am îndrăznit o dată să o întreb cui lasă casa, maşina, telefonul, în ce să o îmbrac, unde să o duc. Cum să fac aşa ceva? Îmi zicea să îi fac varză călită cu coaste şi mămăliguţă. Mă duceam mereu şi îi cumpărat carne şi îi făceam mămăligă cu pomana porcului. Avea 3 prietene: Alina, Iuli şi Roxana.", a povestit Geta Dovleac, mama regretatei cântărețe Denisa Raducu.