Cu ce boală a fost diagnosticată Catinca Roman, după moartea tatălui ei! S-a aflat motivul pentru care nu o mai poate vizita pe Mioara Roman: „Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd”

In articol:

În ultima vreme, Oana Roman a acuzat-o public pe sora sa pentru că aceasta nu ar fi venit deloc să o viziteze pe Mioara Roman, care se află la un centru de recuperare de lux.

Catinca s-a apărat și i-a spus surorii sale celebre că lucrurile nu sunt deloc simple.

Aceasta a mai dezvăluit că, după moartea tatălui său, sora vedetei a trecut prin clipe grele, care au afectat-o semnificativ.

Catinca Roman și Iosif Zilahy [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: ”Nu mai poți fi numit bărbat” Oana Roman, lecție de moralitate, după declarațiile dure făcute de Marius Elisei. Ce îi reproșează vedeta, după zece ani de relație

Citeste si: Reuniune de gradul zero! Cum au fost surprinse Vlăduța Lupău și iubita lui Culiță Sterp. Detaliul pe care fanii l-au observat imediat- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Catinca, chinuită de depresie după moartea tatălui ei

Catinca Roman nu a avut parte de o perioadă deloc ușoară după ce tatăl ei, Iosif Zilahy, s-a stins din viață, cu peste un an în urmă.

Măcinată de durere, sora Oanei Roman a apelat la ajutor specializat. Catinca a dezvăluit că în prezent urmează un tratament cu antidepresive, motiv care a împiedicat-o să își viziteze mama atât de des pe cât și-ar fi dorit.

„Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul. M-am mutat la fiica mea, Calina, pentru că, pur și simplu, eu am putut să mai stau singură în casă. Culmea, eu care, de felul meu, sunt mai solitară așa. Toată viața am stat singură. Calina a văzut, însă, că mă simțeam rău și a încercat din răsputeri să mă scoată din depresie. Mama este tocmai în Snagov, iar eu sunt sub tratament antidepresiv și nu mai pot sa conduc până la ea la centru unde este internată. Când iei pastilele așa de puternice, nu poți să mai conduci, este specificat și în prospect.

Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd ca nu am de ce. Pentru mine familia a fost foarte importantă, dar lucrurile nu au mers prea bine pe partea asta în ultimii ani și asta m-a consumat foarte tare”, a dezvăluit Catinca Roman, pentru Click!

Sora Oanei Roman a dezvăluit ce s-a întâmplat cu starea ei de sănătate în ultima perioadă. [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: ”Eram în genunchi” Oana Roman, destăinuiri dureroase, după despărțirea de Marius Elisei. Cine o ajută să meargă mai departe, deși a rămas o mamă singură