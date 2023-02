Oana Roman, noi dezvăluiri despre Marius Elisei! A făcut totul public: "El are bani doar de țigări și de băutură"

In articol:

După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman a dezvăluit că a fost nevoită să se ocupe singură de responsabilitățile casnice, inclusiv de cățelușa familiei, care a devenit mamă de curând. Vedetei nu i-a fost deloc ușor și a ținut să împărtășească ce i se întâmplă și cu cei care o urmăresc în mediul online, dar s-a lovit de un val de critici.

Sătulă de comentariile răutăcioase, fiica lui Petre Roman a vrut să lămurească întreaga situație și să spună lucrurilor pe nume! Iată ce a spus despre fostul ei partener!

Oana Roman le dă replica celor care o critică: "M-am enervat foarte rău!"

Familia Oanei Roman s-a mărit în urmă cu câteva săptămâni, după ce cățelușa ei, Luna, a adus pe lume mai mulți pui. Cum răspunderea este una mare, iar costurile sunt pe măsură, vedeta a decis să vândă cățelușii. Chiar ea a explicat în mediul online că îi nu îi este deloc ușor să aibă grijă de aceștia, dat fiind faptul că are un program destul de încărcat. Declarațiile Oanei au stârnit un val de critici în mediul online, iar unii dintre internauți au acuzat-o fie că se plânge de responsabilități, fie că a stabilit un

preț prea piperat pentru puii Lunei.

Sătulă de comentariile răutăcioase, vedeta a ținut să le dea replica celor care au judecat-o și nu s-a ferit să-l menajeze nici pe Marius Elisei, care nu ar mai fi avut grijă de animale, după despărțire: "Au sărit deșteptele care îmi spun: 'Nu te mai plânge că strângi după căței, că tu ți-ai asumat să ai pui, dacă o sterilizai pe Luna nu mai aveai problema asta', ceea ce înseamnă că nu mă urmăresc și habar nu au, pentru că am explicat că nu mi-am dorit acești pui, că Marius a vrut pui, că Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei, pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile, că el are bani doar de țigări și de băutură, probabil de la mă-sa, nu știu.", a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Oana Roman: “M-am săturat de minciuni! Catinca nu a vizitat-o pe mama, iar Marius să spună ce cadouri i-a luat Izei”! Cum răspund cei doi acuzați? Declarații EXCLUSIVE

Fiica lui Petre Roman a ținut să sublinieze că nu vrea să facă o afacere din vânzarea puilor, ci dorește doar să-și acopere cheltuielile de până acum, pe care le-a avut de când cățelușii au fost aduși pe lume: "M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia, eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât, în rest nu fac o afacere din asta. Deci, domnul Elisei și-a dorit acești pui pe banii mei, evident, pentru că n-ar fi avut niciodată cum să cheltuie atâția bani cu sarcina Lunei și cu acești pui, care pe mine m-au costat peste 2.000 de euro. El trebuia să facă credit la bancă să poată să plătească lucrurile astea. A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.", a mai spus Oana Roman, în mediul online.