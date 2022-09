Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ileana Sterp în a doua sarcină: „De o lună am stările astea zilnice”. Sora lui Culiță s-a plâns pe rețelele de socializare

In articol:

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, urmează să devină mămică pentru a doua oară peste câteva luni, însă se pare că sarcina îi cam dă bătăi de cap. Viitoarea mămică le-a povestit admiratorilor săi din mediul online cu ce probleme se confruntă în această perioadă, dar și ce face pentru a se detașa cât mai mult de griji și stările care nu îi fac bine.

Ileana Sterp a menționat de mai multe ori că a doua sarcină este cu mult diferită față de prima. Nu ezită să împărtășească cu fanii ei din mediul online gândurile care o încearcă în această perioadă și, chiar dacă acum nu îi este deloc ușor, speră ca aceste stări problematice să treacă cât mai repede și să nu dureze până la sfârșitul sarcinii.

Cu ce probleme se confruntă Ileana Sterp în perioada sarcinii?

Din fericire, sarcina decurge normal, iar bebelușul este în afara oricărui pericol.

Cea care nu se simte bine este chiar ea. Ileana Sterp le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că nu se simte bine, având stări de rău în permanență de circa o lună.

În weekend a fost la munte pentru a își da un refresh și pentru a respira aer curat, însă se pare că, odată ce a revenit acasă, au revenit și stările care au încercat-o până să plece în scurta vacanță.

„De când sunt însărcinată am stări de rău în continuu, poate nu de când sunt însărcinată, dar cel puțin de o lună am stările astea zilnice și parcă nu mai am chef de viață, de mai nimic altceva. În weekend am fost la munte, am zis că cu siguranță aerul de munte îmi va face bine, am stat 3 zile acolo. Într-adevăr, m-am odihnit, m-am simțit foarte bine, dar acum am revenit acasă și sunt multe treburi de făcut, am multe haine de spălat, nu am apucat încă să montez uscătorul de haine, astăzi trebuie să contactez pe cineva să vină să-l pună în funcțiune. Mai încerc să mențin curățenia atât cât pot. Carla m-a zgâriat la nas. Sper și îmi doresc să treacă cât mai repede și să nu mă țină pe tot parcursul sarcinii starea asta de rău. Am fost la contro, totul este în regulă cu sarcina”, a spus Ileana Sterp pe Instagram.

Viitoarea mămică a ținut să le mulțumească tuturor celor care sunt alături de ea în mediul online, menționând că este tare bucuroasă că are alături oameni interesați de starea ei și de cum se simte, chiar dacă nu se cunosc personal.