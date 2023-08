Cu ce probleme de sănătate se confruntă prima soție a regretatului Dem Rădulescu!? Medicul i-a interzis să mai urce pe scenă. Cum se descurcă Paula Rădulescu la cei 75 de ani: „Din nefericire, nu stau bine”

In articol:

Paula Rădulescu, una dintre cele mai carismatice și vechi actrițe de la noi din țară, trece printr-o perioadă nefavorabilă, după ce a fost diagnosticată cu anumite probleme de sănătate.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Paula Rădulescu

Cel mai greu moment a fost acela că a fost nevoită să renunțe la scenă pentru a nu complica afecțiunile. Pe lângă problemele de sănătate, actrița a suferit cumplit și din lipsa anumitor persoane, care au părăsit lumea aceasta. Iată mărturisirile dureroase făcute de prima soție a regretatului Dem Rădulescu

Paula Rădulescu a fost și este o legendă a teatrului românesc. Actrița a avut roluri importante pe scenă, dar și în filme celebre, alături de primul ei soț, Dem Rădulescu. Ajunsă la 75 de ani, artista se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Ea a mărturisit că are tensiune oscilantă și anumite fibrilații care nu îi dau pace. Din acest motiv, doctorul i-a spus clar că nu mai are voie să urce pe scenă, pentru a evita anumite complicații mai grave.

„E exclus să mai urc pe scenă. Doctorul nu-mi permite. Sunt o fire emotivă. Din nefericire, nu stau bine cu sănătatea. Se ivesc probleme la tot pasul, având tensiune oscilantă și fibrilațiile astea. Fără emoții, fără surprize. Emoțiile de pe scenă și întâlnirea cu publicul întotdeauna reprezintă altceva, sunt total diferite. E mai complicat, ai o responsabilitate”, a mărturisit Paula Rădulescu pentru cancan.ro .

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Demi Moore și-a etalat fără inhibiții formele, la 60 de ani. Silueta ei te va face să rămâi cu gura căscată| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Cel mai mare regret al lui Jean Constantin. Actorul a intrat în mormânt chinuit de acest gând: „Și-a dorit, dar nu s-a putut”

Prima soție a lui Dem Rădulescu nu și-a revenit după moartea colegelor de scenă

În anul 2017, luna noiembrie, Stela Popescu și Cristina Stamate au părăsit această lume, una după alta, la o diferență de patru zile. Această veste a căzut ca un trăsnet peste Paula Rădulescu, care a fost foarte apropiată de cele două actrițe, ele având o relație ca surorile. Chiar și acum, după câțiva ani, prima soție a lui Dem Rădulescu își amintește cu drag de colegele sale de scenă și mărturisește că a suferit cumplit.

De asemenea, aceasta a recunoscut că anumite probleme de sănătate au fost declanșate din cauza durerii din suflet.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: „Summer in the City 2023” cu Robbie Williams și Jason Derulo va avea loc pe 18-19 august- radioimpuls.ro

„Le visez ori în cabină, ori înainte de a urca pe scenă, ori ceva legat de costume. Ca și când am fi rămas mai departe în aceeași combinație, a noastră de colege și prietene. Îmi lipsesc enorm, nu mi-am putut închipui vreodată că le-am iubit atât de tare… Absolut, există o legătură dincolo de moarte. Noi am fost ca și surorile. Faptul că am jucat împreună și am stat în aceeași cabină ne-a unit extrem de tare. S-au dus prea repede, una după alta. Iar de atunci, inima mea a început să-mi facă probleme” a mai declarat Paula Rădulescu, pentru sursa citată.