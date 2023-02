Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ruxi? ”Nu mai pot să mă mișc” Fosta concurentă de la Bravo, ai stil și-a îngrijorat fanii după ultima apariție publică

In articol:

Ruxi Opulența este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România. Și-a început cariera făcând diferite parodii pe Youtube, dar a ajuns în atenția publicului larg după ce a participat la show-ul ” Bravo, ai stil”.

Pe parcursul emisiunii vedeta a reușit să atragă simpatia multor oameni care o urmăresc acum pe rețelele de socializare. Acolo, în urmă cu câteva ore, aceasta a postat un videoclip prin care i-a îngrijorat pe cei ce fac parte din comunitatea sa online.

Ruxi Opulența, cu fața plină de bube

Ruxi, fosta concurentă Bravo ai Stil [Sursa foto: Instagram]

Ruxi Opulența este mereu sinceră și postează pe rețelele de socializare fiecare lucru ce i se întâmplă în viața de zi cu zi.

Așa s-a întâmplat și acum, însă, de această dată, fosta concurentă ” Bravo, ai stil” și-a șocat fanii și i-a îngrijorat cu felul în care arăta.

Vedeta se afla afară, avea fața roșie, plină de bube, spunându-le urmăritorilor, în stilul caracteristic, plin de umor, că nu poate să se miște, motiv pentru care ei trebuie să își găsească o altă persoană care să îi facă să râdă și să îi educe.

,,Nu mai pot să mă mișc. Continuați vor fără mine, sper să găsiți pe altcineva care să vă educe și să vă facă să râdeți, să fie atât de mișto ca și mine”, a spus aceasta pe Instagram.

Care este motivul pentru care îi apar bubele influenceriței

Principalul motiv pentru care aceste bube apar pe fața fostei concurente ” Bravo, ai stil” este frigul de afară, spune ea.

Mai exact, atunci când se expune la temperaturi sub 0 grade, fața ei are o reacție alergică, iar atunci când intră undeva unde este cald, bubițele se retrag și totul revine la normal.

Ceea ce o face să nu alerge în cabinetul medicului. Influencerița a mărturisit că, atâta timp cât alergia nu persistă, nu are ce gând să meargă la medicul dermatolog.

,,Se întâmplă când este foarte frig afară, adică probabil când sunt sub zero grade, probabil cum sunt și astăzi. Când ies pe stradă din cauza frigului mi se umple fața cu niște bune, pe care nu știu dacă să le numesc așa, pentru că nu au nicio culoare. Pur și simplu, este ca și cum ies din piele niște bube, dar când intru la căldură trec instant, nu mă mănâncă. Nu am nimic altceva, decât atunci când îmi este frig, dar nu se întâmplă tot timpul. Nu a mai fost atât de frig demult. Nu (n.r să consulte un dermatolog), pentru că nu vreau să mă duc la un dermatolog dacă nu persistă, cum am intrat la căldură trece. Este ceva care se întâmplă strict când corpul meu mă întreabă unde l-am băgat. Nu mă mănâncă nimic, nu simt nimic. Este o simplă reacție cu acele bubițe, dar nu mă mănâncă, nu au culoare și îmi trec instant”, a mai spus Ruxi, la un post de televiziune.