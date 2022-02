Ruxi, mesaj important pentru toți bărbații! Câștigătoarea „Bravo, ai stil!” nu ar putea avea niciodată un astfel de iubit: „Bărbații nu au voie să...”

In articol:

Ruxi este câștigătoarea sezonul 7 al emisiunii „Bravo, ai stil Celebrities”, primind titlul de Cea mai stilată femeie din România. După multe momente tensionate și pline de emoție n cadrul emisiunii, telespectatorii au decis cine merită statutul de cea mai stilată vedetă din România dintre cele couă finaliste, Ruxi și Viviana Sposub.

Lupta a fost foarte strânsă, iar, în final, votul publicului și-a spus cuvântul.

Roxana Erdei este recunoscută în mediul online ca fiind foarte jovială și cu un simț al umorului foarte dezvoltat. Tratează orice subiect cu umor, ceea ce este pe placul fanilor ei. În cel mai recent interviu al său, Ruxi a vorbit despre cum trebuie să arate pentru ea bărbatul perfect, că se aibă și ce să nu aibă.

“Îi întreb: «culoarea preferată, înălțimea și relația cu maică-ta»! Eu am zis, îmi doresc un bărbat orfan, dar acum cât noroc să am în viață!? Fără caterincă, am zis asta de multe ori!? Ca să n-am stresul cu maică-sa, că ne bate femeia la cap, sau că el e băiatul mamei. Orfan, înalt și să nu fie Balanță! Sper să îmi scrie pe Instagram după aia bărbații care se încadrează! Wow, Taur, Doamne-ajută!”, a declarant Ruxi, conform Cancan.ro.

„Bărbații nu au voie să poarte trening în public”

Și asta nu e tot! Ruxi știe foarte bine ce vrea de la un bărbat și ce apreciază. Se pare că nu admite ca un bărbat să poarte trening în văzul tuturor, mai ales în fața celor mici, și nici ca acesta să-și expună brandurile hainelor pe care le poartă pentru a atrage atenția.

“Bărbații nu au voie să poarte trening în public, decât dacă se duc în casă. Nu suport bărbații în trening, dar în sensul că în partea de jos se mulează pe anumite forme, care-s foarte vizibile când poartă trening, mă deranjează, e scârbos, nu îmi place să văd așa ceva! Văd și copiii, ar trebui să fie ilegal așa ceva!

Știi ce e super-stresant la fete? Când apare cum au apărut adidașii Balenciaga, zici că a fost uniforma țării! Bine, nu doar la fete, ci și la băieți! Eu nu sunt după tendințe, eu sunt după creație! Oamenii sunt strict pe brand, cum apare ceva, e pe bandă rulantă, dacă așa le place, așa le place! Așa e stilul în România, cum apare ceva de designer peste tot în lume, toată lumea îl are!”, a mai adăugat câștigătoarea de la “Bravo, ai stil!”.

Ruxi, mara câștigătoare, mesaj emoționant

Ruxi, Viviana Sposub, Adina Halas, Raluca Dumitru si Bella Santiago au fost cele cinci finalist, însă publicul a decis că lupta să se dea între Viviana Sposub și Ruxi.

A fost un sezon plin de surprise, emoții intense și ținute absolut spectaculoase. Toate concurentele au avut ocazia să treacă printr-o evoluție fantastică din punct de vedere stylistic și nu numai. S-au vărsat lacrimi de fericire și de tristețe de-o potrivă, însă, în final, doar una este marea câștigătoare, Ruxi.

„Premiul ăsta nu e al meu. Prin premiul ăsta vreau doar să vă demonstrez că e ok să ai curaj, să aveți curaj să trăiți tot c vreți voi, orice talent aveți, orice vă doriți să faceți nu renunțați. Premiul ăsta este pentru voi și vi-l dedicvouă și nu renunțați orice v-ați dori să faceți. Aveți curaj să fiți voi și să luptați pentru ceea ce vreți. Trebuie doar voi să credeți în voi, nu aveți nevoie de oameni. Mulțumesc!”, a spus Ruxi după ce a aflat că a câțtigat marele premiu.