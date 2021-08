Cu ce probleme de sănătate se confruntă Xonia? "E grav, pot ajunge fără o parte dintre organe"

In articol:

Mulți au pus fața umflată a Xoniei din urmă cu ceva vreme pe seama kilogramelor în plus, însă vedeta a dezvăluit că se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. După ce a făcut seturi întregi de analize și a investigat amănunțit ce se întâmplă cu organismul ei, artista a descoperit că suferă de o boală autoimună, peste care încearcă să treacă, în prezent.

Cu ce boală se confruntă cântăreața?

Nu a fost deloc ușor pentru Xonia să vorbească despre afecțiunea pe care o are și cu care s-a luptat în ultima perioadă. Artista a fost grav afectată din punct de vedere emoțional, mai ales că la început nu găsea niciun remediu pentru a reveni la aspectul pe care îl avea înainte.

De aceea, frumoasa blondină nu este încă pregătită să vorbească despre diagnosticul ei, însă a dezvăluit că este vorba despre o boală autoimună, pentru care urmează deja un tratament nou: "Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui. Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament. Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință.", a povestit Xonia, pentru Cancan.ro.

De asemenea, vedeta a menționat că respectă cu sfințenie indicațiile medicilor, pentru că se teme foarte tare de o intervenție chirurgicală: "Boala poate evolua, se poate agrava. Mi-e foarte frică de operație și să nu îmi lipsească o parte din organele mele din corp. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului. Nu am putut să țin întruna, de aceea am schimbat scema de tratament, ca să pot să țin totul mai ușor sub control." , a mai adăugat solista.

Familia i-a fost alături la fiecare pas

Deși a trecut prin momente greu de imaginat, Xonia a avut întotdeauna spijinul familiei, care i-a fost alături la fiecare pas.

Artista spune că nu ar fi putut să depășească unele situații cu care s-a confruntat în ultima vreme fără ajutorul celor apropiați, care au fost singurii ce i-au înțeles suferința: "Sunt o persoană pozitivă și cu credință în Dumnezeu. Sunt recunoscătoare familiei mele, care mi-a fost alături întotdeauna. Au fost singurele persoane care au știut și au înțeles prin ce trec. M-au susținut, încurajat și iubit necondiționat.", a mărturisit Xonia, pentru sursa amintită.