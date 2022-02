Cu ce probleme se confruntă Gabriela Prisăcariu: „Iau extrem de mult pastile”. Nici ea nu se aștepta la așa ceva

In articol:

Gabriela Prisăcariu a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimele dezvăluiri făcute pe contul personal de Instagram. Deși este model și mămică cu normă întreagă, blondina nu-și neglijează comunitatea de pe rețelele de socializare și reareori trece ziua fără ca ea să posteze.

Ultimele InstaStory-uri puse de soția lui Dani Oțil i-a uimit pe toți. Aceasta și-a deschis sufletul în fața internauților și le-a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în ultima perioadă.

Gabriela Prisăcariu: „Am slăbit după Covid-19 mult mai tare, deși nu am vrut”

În urmă cu doar câteva momente, blondina le-a dezvăluit fanilor că ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru ea, mai ales în ceea ce privește starea de sănătate. A avut nu doar COVID-19, ci și gripă, iar asta i-a slăbit complet sistemul imunitar și organismul. Gabriela Prisăcariu spune că a pierdut multe kilograme după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, deși ea nu și-a dorit deloc aces lucru.

Mai mult, a fost nevoită să ia un „pumn” de pastile și, din păcate, a fost obligată să oprească alăptarea celui mic, căci nu și-a dorit să-l expună pe fiul ei la diverse riscuri. Vedeta spune că nu s-a așteptat la acest deznodământ și și-ar fi dorit ca măcar să poată să-l alăpteze pe fiul ei măcar jumătate de an.

„Am slăbit după Covid-19 mult mai tare, deși nu am vrut. Am și celulită. Eu am fost gripată, covidată și mi-a fost extrem de rău. A trebuit să iau extrem de mult pastile și a trebuit să întrerup alăptatul pentru că nu puteam să supun copilul la un risc. Nu mă așteptam să îl las de la sân așa devreme(...) Mi-am dorit să-l alăptez până la 6 luni, dar nu am reușit decât până la 4 luni", l e-a explicat Gabriela Prisăcariu fanilor pe Instagram.