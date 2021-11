Cu ce probleme se confruntă Larisa Udilă după naștere. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și-a îngrijorat urmăritorii din online: ”A început de vreo două zile să...”

In articol:

Larisa Udilă a devenit mămică de băiat, acum ceva timp! Tânăra experimentează rolul de mamă și se lasă condusă de sentimente atunci când vine vorba de fiul ei, Milan Alexandru. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a recunoscut că imediat după sarcină a avut tot felul de sentimente și trăiri și că i-a luat ceva timp să se obișnuiască cu micuțul ei.

Larisa a fost ajutată de familia ei, în special de mama ei, cea care a și învățat-o diferite trucuri pentru bebeluși.

Larisa începuse, la un moment dat, să le povestească internauților despre clipele grele de după naștere, însă a renunțat, promițând că în clipa potrivită va face acest lucru. Totuși, vedeta nu a ezitat să le spună oamenilor din online, celor care o urmăresc pe platformele de socializare, că de vreo două zile a început să-i cadă rău părul. Tânăra le-a și arătat internauților cât de rău îi cade părul de puțin timp.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii

Larisa a fost criticată adesea în mediul online pentru kilogramele din timpul sarcinii, pe care nu a reușit să le dea jos mai apoi. Tânăra a vorbit despre kilogramele acumulate, spunând că ele nu sunt nicio problemă pentru ea. Mai mult, ea spune că nu înțelege scopul comentariilor răutăcioase la adresa ei pe seama greutății, mai ales în contextul în care trupul ei a suferit schimbări drastice pentru că a fost însărcinată.

„ Refacerea dupa cezariana nu este floare la ureche. Sunt momente in care imi ridic copilul in brate si simt ca mi se desprinde operatia. Refacerea dupa orice fel de nastere este al naibii de grea. Am devenit o alta Larisa si aceasta varianta a mea nu se supara pentru kilogramele pe care inca le are in plus dupa 3 saptamani de la nastere. Vad tot felul de comentarii rautaciose si nu le inteleg scopul… Nu am motive sa imi ascund corpul in acest moment, trebuie sa inteleaga fiecare dintre noi ca este firesc sa aratam si asa dupa ce luam 30 de kg in sarcina!”, a fost mesajul postat de Larisa Udilă pe rețelele de socializare.