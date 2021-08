Larisa Udilă a avut parte de zile traumatizante imediat după naștere: ”Am trecut printr-un șoc”. Vedeta a povestit despre clipele grele prin care a trecut

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram] 14:07, aug 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au devenit părinții unui băiețel sănătos, pe nume Milan Alexandru! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a devenit pentru prima dată mămică, fiind în culmea fericirii când și-a strâns micuțul în brațe. Deși tânăra a avut parte de momente pline de iubire și emoție alături de băiețelul ei, Larisa a dezvăluit, astăzi, că a trecut și prin clipe dificile la scurt timp după naștere.

Larisa a mărturisit că încă nu se simte pregătită sută la sută, fiindu-i frică și când își atinge bebelușul, acest lucru fiind normal pentru multe idntre mămici. Totuși, vedeta spune că va învăța, cu siguranță, să aibă grijă așa cum trebuie de Milan, având și ajutorul necesar din partea celor dragi.

” Bună, dragii mei prieteni, care-mi simt lipsa si spun asta pentru ca am primit foarte multe mesaje. Stiu ca va este dor de mine si mie imi este dor de voi, nu am fost in stare sa intru pe Instagram cateva zile pentru ca am trecut printr-un soc. Larisa nu mai este doar Larisa, este Larisa mamica, Larisa care a trebuit sa stea acasa cu bebelusul, cel putin primele zile pentru mine au fost un pic traumatizante, de ce sa va mint? Pentru ca ma simt foarte stangace in ceea ce fac in acest moment. Si sunt sigura ca Dumnezeu o sa-mi dea putere sa ma descurc din ce in ce mai bine, dar este stresul ala sa nu-l ranesc, sa nu...nu stiu. Am avut cateva zule in care nu am fost in stare de nimic. Mi se parea ca si cand respira pateste ceva, dar probabil mamele inteleg si fetele care sunt insarcinate vor intelege situatia prin care eu am trecut”, a dezvăluit Larisa Udilă.

Larisa Udilă, Alexandru Ogică și Milan Alexandru[Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, nevoită să facă cezariană

Larisa Udilă a fost nevoită să accepte nașterea prin cezariană, deși a mers la spital cu gândul ca va naște natural.

Ei bine, la maternitate, tânăra a întâmpinat câteva probleme așa că a mers pe mâna medicului și a optat pentru cezariană.

“ Cred că 5 era ceasul și au început contracțiile groaznice, de la 5 până la 9 jumătate au fost contracții cu intensitatea de 90, în condițiile în care sunt femei la 100 care nasc. Cele mai rele dureri pe care le-am simțit vreodată în viața mea. Copilul începuse să nu se mai simtă ok, să-i scadă pulsul, toată lumea mi-a spus să intru la cezariană, să las ambiția cu nașterea naturală. Așa că am decis împreună cu familia să facem cezariană, copilul avea cordonul în jurul gâtului și medicul mi-a spus că avea șanse de 0 cu colul meu care e groaznic, care nu voia să se înmoaie, să se dilate, să nimic”, a povestit Larisa Udilă.