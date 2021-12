Cu ce se confruntă Adela Popescu după cea de-a treia sarcină: „Am o problemă, după ce am născut”

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite personalități publice, iar asta nu doar ca urmare a meseriei sale de prezentatoarea TV, ci este foarte apreciată de oameni și pentru familia frumoasă pe care și-a clădit-o alături de Radu Vâlcan. Este una dintră mămicile eroine din showbiz-ul autohton, făcânu-și partenerul de viață tată de trei ori.

Aceasta și-a adus pe lume cel de-al treilea fiu în urmă cu doar câteva luni și, oficial, aceasta spune că a închis „fabrica”. Ei bine, experiențele nașterilor, chiar dacă nu se văd cu ochiul liber pe trupul frumoasei blondine, ci siguranță se simt. Adela Popescu a dezvăluit, în urmă cu puțin timp, că se confruntă cu niște probleme ca urmare a sarcinilor și vrea să ia atitudine.

„Am o problemă, după ce am născut. Asta mi s-a întâmplat după fiecare sarcină, dar am zis că nu mă apuc de sport pentru că oricum rămân din nou însărcinată.

Acum, că am spus stop, adică chiar am spus stop, mă gândesc să fiu în cea mai bună formă a mea pentru această vârstă. Doar că simt că mă mișc ca o băbuță. Mă gândesc că mai bine vine cineva să facă masaj”, a dezvăluit Adela Popescu în cadrul emisiunii de matinal pe care o prezintă.

Adela Popescu

Adela Popescu trebuie să aibă grijă singură de cei trei copii

Prezentatoarea TV este mămică cu normă întreagă și atunci când nu este pe micul ecran, este acasă, având grijă de cei trei băieți pe care îi

are cu Radu Vâlcan. Aceasta va trebui să aibă grijă singură de micuți pentru o perioadă, căci soțul ei este plecat peste graniță la filmări. Blondina a dezvăluit că are, totuși, un ajutor: o bonă, care, însă, nu este angajată pentru a-i crește pe cei mici, ci aceasta are treburi de menaj și trebuie să mențină casa lună.

„Nu a fost angajată să fie bonă, ci să ne ajute la menaj, pentru că reprezenta o foarte mare problemă și responsabilitate. Copiii sunt mici, fac dezastru permanent, cer de mâncare și se răzgândesc, așa că nu mai puteam face față.

Dacă înainte, când aveam unul sau doi copii, ne ajutau bunicii, acum nu mai pot… Ne-au depășit numeric! Ea stă în casă, locuiește la noi, am avut fler și sper ca lucrurile să rămână ca și până acum. Este un om pe care l-am asimilat bine, din prima.", declara Adela Popescu în urmă cu câteva luni, pentru Viva.ro.