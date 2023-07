Alexandra Dinu rupe tăcerea după 20 de ani! De ce a divorțat de Adrian Mutu? ”Iubirea nu înseamnă posesie”! În sfârșit, actrița a spus adevărul

In articol:

În vârstă de 42 de ani, superba Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, a decis să vorbească, în sfârșit, despre viața ei sentimentală, la 20 de ani de la divorț.

Alexandra Dinu și Adrian Mutu.„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu, 21, ea, 19 ani”

Alexandra Dinu și Adrian Mutu au format cel mai frumos cuplu al începutului de an 2000. Ea era pe atunci prezentatoarea emisiunii ”Pro Motor”, iar el un adevărat star al gazonului, deși ambii erau tineri și neliniștiți, mai ales fotbalistul.

Toată lumea sportului cu balonul rotund știe că între Alexandra și Adi a fost o dragoste la prima vedere. Fotbalistul juca în Seria A, la Hellas Verona, și a cunoscut-o pe superba blondă atunci când a fost invitat la emisiunea ei. După interviu, nimeni și nimic nu a mai contat pentru amândoi.

Aveau în jur de 20 de ani, dar, în șase luni, au decis să se căsătorească și nu oricum, ci cu mare fast, nășiți de Gheorghe Hagi și de soția acestuia, Marilena.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu, 21, ea, 19 ani. Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am hotărât să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas. Voiam ca Gică Hagi și soția sa, Marilena, să ne fie nași. Era idolul meu, se spunea că la EURO 2000 îmi predase ștafeta, așa că l-am rugat pe Giovani să vorbească să vadă dacă sunt de acord”, a povestit Adi Mutu în volumul „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

Mariajul Alexandrei cu Mutu avea să dureze însă doar doi ani, în ciuda faptului că ea a devenit mama unui băiețel, Mario, care, acum are 20 de ani!

”A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit în urmă, cred că la acea vârstă, un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat. Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune, peste tot pe unde mergeam. Presa era după noi, ne iscodea, voia să afle toate detaliile. Simțeam așa, ceva ca o senzație de sufocare.

Nu jucam, viitorul meu era incert și asta mă apăsa. Relația nu a mers din cauza tinereții. Primul an a fost ok, apoi am început să ne maturizăm. Unghiurile se schimbă, apar neînțelegerile. A venit cu mine, în Italia, și așa a apărut Mario, în toamna lui 2022. Un băiat sensibil, frumos, deștept. I-a plăcut, de mic, fotbalul, băga alunecări ca un fundaș de meserie”, a menționat Adrian Mutu în cartea sa autobiografică.

Adi Mutu, totul despre relația cu Alexandra Dinu! ”Nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm”

Adrian Mutu a fost și cel care a mai detaliat ce s-a întâmplat între el și Alexandra Dinu, și de ce s-a ajuns la un divorț pe care nimeni nu îl anticipa pe atunci.

„Acasă, deși trecuseră doar nouă luni de la nașterea lui Mario, lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit, astfel că în martie 2003, am băgat actele de divorț, care s-a finalizat în octombrie.

Nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm. Cu trei ani și jumătate înainte, în perioada în care priveam mult la televizor, încercând să învăț limba italiană, am reținut o replică ce mi s-a părut foarte tare: «Sunt om, nimic din ce e omenesc nu mi-e străin!». Așa am fost și noi, un soț și o soție care, la un moment dat, nu s-au mai înțeles”, a conchis Adrian Mutu despre relația cu fosta soție, Alexandra Dinu în cartea „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

Alexandra Dinu rupe tăcerea. De ce a divorțat de Adrian Mutu. ” Am înțeles că nu poți schimba oamenii și că nici nu trebuie să încerci să o faci…”

De atunci, Alexandra Dinu și Adrian Mutu au rămas în relații amiabile. Au mai avut o tentativă de împăcare, dar, până la urmă, fiecare a mers pe drumuri diferite. Fostul international s-a însurat cu focoasa Consuelo Matos, cu care a are două fete, apoi a divorțat și, actualmente, este căsătorit cu Sandra, cea care i-a dăruit un băiețel. În ceea ce o privește pe Alexandra, ea nu s-a mai măritat, în schimb, a avut legături de durată cu bancherul italian Carlo Cancellieri, producător de filme în Italia, Andrea Rizzoli, actorul Luca Bastianello sau Jeffrey Greenstein, producător de film la Hollywood.

Despre divorțul de Adrian Mutu, discretă Alexandra Dinu a evitat ani de zile subiectul. Acum însă, a rupt și ea tăcerea și a oferit varianta sa în presa din România.

“Am învățat că nimeni nu este perfect și că, atunci când iubim, trebuie să avem toleranță și înțelegere pentru cel de lângă noi. Când ajungi să îi iubești și defectele, atunci e vorba despre dragoste.

Am înțeles că nu poți schimba oamenii și că nici nu trebuie să încerci să o faci… nu e corect și nici nu vei avea succes în asta. Am învățat că iubirea înseamnă, în primul rând, admirație și respect pentru celălalt și, cel mai important, iubirea nu e posesie. Cât despre dezamăgiri… nu e nimic întâmplător. Nici oamenii. Nici iubirea. Și nici dezamăgirile.

Fiecare îţi oferă amintiri sau lecţii. Fiecare îţi oferă fericire sau dezamăgiri”, a spus Alexandra, pentru Viva, apoi a mai adăugat ceva și anume că din toate relațiile pe care le-a avut, inclusiv cea cu Adrian Mutu, a avut numai de câștigat. ”Când mă uit la viața mea, la trecut, prezent, îmi dau seama că totul, absolut totul, a avut o semnificație, un sens, o lecție… Consider că și experiențele mai dificile, mai nefericite sunt tot o „binecuvântare deghizată. Așa îmi place să le numesc”, a conchis Alexandra pentru sursa menționată.