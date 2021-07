Cu ce se ocupă firma la care va munci Liviu Dragnea și ce funcție va ocupa. Fiul său, Valentin Dragnea, deține mai multe afaceri

Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare [Sursa foto: MediaFax Foto] 17:59, iul 15, 2021 Autor: Ioana Stan

Liviu Dragnea a fost eliberat joi, 15 iulie 2021, după doi ani și două luni. El a ispășit mai mult de jumătate din pedeapsa primită de trei ani și șase luni.

Ce va munci Liviu Dragnea la firma fiului său

Valentin Dragnea deține mai multe afaceri

Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare. La ieșirea din Penitenciarul Rahova, fostul lider PSD a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre perioada grea petrecută în spatele gratiilor, dar și ce planuri are acum că este liber.

"A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populație a înțeles de ce am ajuns aici. Când am plecat România era o țară prosperă, o țară în care exista viitor. Astăzi este o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent ca la instanță să-mi recunosc vinovăția și nu am acceptat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni. Vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara, sper să găsesc soluții.

Voi munci la firma fiului meu. O să tot vorbesc de astăzi înainte. În politică voi intra dacă găsesc răspunsurile la două întrebări: dacă mai am cu cine și pentru ce.", a spus Liviu Dragnea.

Până va decide dacă va mai intra în politică, Liviu Dragnea a declarat că va munci la firma fiului său, fără să menționeze, deocamdată, ce funcție va avea și cu ce se va ocupa mai exact.

Ce afaceri are fiul lui Liviu Dragnea

Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea deține 80% din acțiuni la firma Nutrelo Group SA, alături de Gabriel Putineanu.

Firma NUTRELO GROUP S.A. din județul Teleorman, a fost înființată la data de 23 iulie 2010 și are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, potrivit termene.ro. Firma are trei puncte de lucru în București și Turnu Măgurele.

O altă firmă deținută de fiul lui Liviu Dragnea, împreună cu asociatul său Dragne Ilie Liviu, este Bucharest Residence SRL. Aceasta firmă se ocupă cu investiții imobiliare și a fost înființată în 2018. Anul trecut, această firmă nu a avut nicio încasare.

Liviu Dragnea nu a menționat la ce firmă a fiului său va lucra, însă a afirmat la ieșirea din penitenciar că zilele următoare va avea mai multe ieșiri publice în care va vorbi atât despre perioada trăită în detenție, cât și despre planurile sale de viitor.