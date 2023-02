Cu cine a fost surprins Cătălin Cazacu, după presupusa despărțire de Ramona Olaru?! Reacția lui, total neașteptată: „O să fie urât să povestesc”

In articol:

Cătălin Cazacu este iubit și apreciat de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Prezentatorul TV a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona Olaru, iar relația lor a fost una cu suișuri și coborâșuri, însă recent, gurile rele susțin că cei doi și-au spus ”Adio” din

nou.

Cu toate acestea, nu de mult, Cătălin Cazacu a fost surprins la premiera unui film, alături chiar de fiul lui Andrei, care se află în București, pentru a petrece timp alături de tatăl său. Chiar și așa, sportivul nu s-a dat înlături din a sta de vorbă cu jurnaliștii, astfel că acesta a răspuns tuturor întrebărilor.

Mai precis, motociclistul a fost întrebat de ce nu a mers la film în formulă de 3, iar Cătălin Cazacu nu a ezitat deloc să ofere răspunsul: „Astăzi suntem în formulă de doi, ceea ce e foarte bine. Altă dată suntem în formulă de trei, astăzi suntem în formulă de doi.”, a declarat Cătălin Cazacu, potrivit Playtech.ro.

Întrebat dacă fiul lui, Andrei, o cunoaște pe Ramona Olaru și cum se înțelege cu aceasta, Cazacu a spus: „Având în vedere că sunt cu el, o să fie urât să povestesc despre altceva”.

Ramona Olaru a vorbit despre sarcină, după presupusa despărțire de Cătălin Cazacu

Ramona Olaru și-a luat prin surprindere toți fanii, căci la scurt timp după ce a dat de înțeles că ea și Cătălin Cazacu nu mai formează un cuplu, asistenta TV a făcut o serie de declarații despre copil, susținând că își dorește tare mult să devină mămică.

”Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!”, a spus Ramona Olaru, conform Cancan.