Cu cine s-a întâlnit Alexandra Hoder după despărțirea de Jador, imediat cum a ajuns în România! Imaginea a apărut pe internet

Jador a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a postat în mediul online mai multe filmulețe cu fosta sa iubită, Simina, iar la scurtă vreme a făcut anunțat în mediul online cum că relația sa cu Alexandra Hoder a ajuns la final. Artistul a vrut să-și mascheze suferința și să se retragă în studio, acolo unde pune pe hârtie cele mai emoționante versuri.

Pe de altă parte, însă, tânăra a venit în România, însă nu a stat degeaba, pentru că a venit în vizită la una dintre cele mai importante persoane din viața sa, bunica sa, celebra bunică Gherghina de pe TikTok.

Alexandra Dobia s-a afișat cu zâmbetul până la urechi în mediul online alături de bunica sa, semn că preferă să nu se lase afectată de schimbările prin care a trecut în ultima perioadă, mai cu seamă despărțirea de cel care își dorea să-și întemeieze o familie cu ea.

Cu toții au fost nerăbdători să vadă o primă reacție din partea tinerei, după ce fostul ei iubit s-a afișat cu Simina Loica, dar și după ce a purtat o discuție total nepotrivită cu Ema Carter, cu care s-a aflat în acele momente la filmări. La scurtă vreme după „derapajele” lui Jador, Hoder a decis să șteargă toate imaginile din mediul online în care se aflau împreună, iar acum s-a fișat cu zâmbetul pe buze alături de bunica sa!

Jador a anunțat că este din nou bărbat singur

După ce Jador a postat imaginile cu Simina Loica în mediul online, după ce s-au întâlnit la el acasă să filmeze un clip, internauții nu au putut să nu vadă că toate imaginile pe care le avea în mediul online cu Alexandra Hoder nu mai existau, motiv pentru care s-a simțit nevoit să facă anunțul despărțirii în mod public, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

„Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați. Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire, Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, a

spus Jador, pe pagina sa de TikTok.

